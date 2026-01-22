Catorce años después de uno de los episodios más controversiales vividos por la Fuerza Pública en el norte del Cauca, el sargento (r) Rodrigo García Maya volvió a referirse en diálogo con SEMANA a los hechos ocurridos en el cerro Berlín, en el municipio de Toribío, donde una tropa del Ejército Nacional fue expulsada a empujones por integrantes de la comunidad indígena, en medio de insultos, señalamientos y una asonada que quedó registrada en video.

Las imágenes, que recorrieron el país en 2012, muestran a un grupo de soldados descendiendo del cerro mientras eran rodeados por civiles que los increpaban con agresiones verbales. En ese momento, el hoy ministro de la Igualdad, Alfredo Acosta, le gritó en la cara: “No le da vergüenza dispararle a gente inocente” y “no le da vergüenza ser soldado”. En medio de esa escena, el entonces sargento García Maya rompió en llanto frente a las cámaras, un gesto que se convirtió en símbolo de la indignación de la tropa.

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de la agresión a soldados en el cerro de Berlín, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado” Foto: Suministrada a Semana A.P.I

El episodio volvió a generar debate nacional tras el reciente nombramiento de Acosta como ministro de la Igualdad, lo que reactivó la discusión sobre lo ocurrido en Toribío y el trato a las Fuerzas Militares en zonas de alta conflictividad.

En diálogo con SEMANA, García Maya aseguró que no guarda rencor por lo sucedido. “Ya perdoné. Uno no puede vivir con el odio, porque el que carga ese sentimiento es uno mismo, no la otra persona”, afirmó el suboficial en retiro.

El sargento (r) explicó que el llanto que se observa en el video no fue producto del miedo, sino de la impotencia. “Fue indignación e impotencia. Fuimos objeto de acusaciones mentirosas e innecesarias. Nos señalaron de cosas que no habíamos hecho”, sostuvo.

Según su testimonio, la tropa que comandaba no estaba realizando acciones contra la población civil ni ocupando territorios ancestrales, como se les acusó en ese momento. “No estábamos disparando contra nadie. No estábamos atacando a la comunidad. Estábamos cumpliendo una misión constitucional de control territorial y protección de la soberanía del Estado colombiano”, señaló.

García Maya insistió en que la presencia militar en el cerro Berlín respondía a la necesidad de contener la acción de grupos armados ilegales que históricamente han operado en la zona. “Estábamos ejerciendo seguridad frente a estructuras que todavía hoy generan narcotráfico, proselitismo armado y violencia. Ese problema no se ha acabado y sigue vigente”, afirmó.

Sobre la forma en que se produjo la expulsión, el sargento (r) calificó lo ocurrido como una asonada injustificada. “Fue innecesaria, sin fundamentos, infundida. No fue algo espontáneo, fue algo planeado e incitado por agentes externos”, dijo, al señalar que los soldados fueron objeto de agresiones verbales, empujones e incitaciones al odio.

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de la agresión a soldados en el cerro de Berlín, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado” Foto: Suministrada a Semana A.P.I

El suboficial retirado aseguró que las palabras contra la tropa durante ese episodio fueron “irracionales” y propias de “un momento de euforia”. “Atacaron a unos soldados que estaban cumpliendo su deber, ofendiéndolos e incitando al desorden, cuando no había ningún accionar contra la población civil”, indicó.

García Maya también afirmó que, tras los hechos de Toribío, el Estado adoptó una postura más firme frente a este tipo de situaciones. “Muchas políticas cambiaron. El Estado fue más duro con este tipo de asonadas, porque la violencia no puede venir del mismo pueblo contra el pueblo ni contra las tropas”, sostuvo.

Al referirse al nombramiento del líder indígena Alfredo Acosta, quien encabezó la expulsión, como ministro de la Igualdad, el sargento (r) señaló que desconoce los criterios bajo los cuales se toman ese tipo de decisiones. “No conozco los lineamientos ni los perfiles que se evalúan. Al desconocer eso, uno no puede juzgar ni criticar. Es parte de la política”, afirmó.

Sin embargo, dejó claro que, a su juicio, quienes ocupan cargos públicos deben cumplir condiciones éticas claras. “Una persona que va a ostentar un cargo público debe ser una persona con honor y coherencia. No debería haber atacado al mismo gobierno del que ahora hace parte”, manifestó.

El sargento (r) también recordó que en Colombia varias figuras con pasados controvertidos han llegado a cargos de alto nivel. “Ahí es donde se deben evaluar los perfiles y determinar si una persona es idónea o no para ejercer un cargo público. Esa evaluación le corresponde al Gobierno y a las instituciones”, indicó.

Finalmente, García Maya reiteró que decidió no vivir anclado a lo ocurrido en Toribío. “Uno no puede destruir su casa por matar un ratón. Yo ya perdoné. Por eso vivo tranquilo y camino con la frente en alto. Nadie puede vivir del pasado”, concluyó.