Nuevo MinIgualdad habló en vivo con sargento al que hizo llorar, le pidió perdón y hasta le ofreció trabajo: “Quiero abrazarlo”

El nuevo funcionario le pidió disculpas al hoy exmilitar por la forma en la que actuó en esa oportunidad y hasta quedaron de reunirse en persona.

Redacción Nación
23 de enero de 2026, 3:06 p. m.
Imagen del momento en el que ocurrió la agresión y foto del nuevo ministro de la Igualdad.
Imagen del momento en el que ocurrió la agresión y foto del nuevo ministro de la Igualdad.

El nuevo ministro de la Igualdad, Alfredo Acosta Zapata, en medio de la polémica que ha habido por su nombramiento, protagonizó un emotivo momento al hablar y pedirle disculpas a un sargento (r) al que, hace muchos años, agredió hasta el punto de hacerlo llorar.

Todo se dio en las montañas del Cauca en 2012, cuando Acosta increpó a varios uniformados en compañía de cientos de personas y los sacaron a empujones del Cerro Berlín en Toribío.

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de la agresión a soldados en el cerro de Berlín, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado”
Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de la agresión a soldados en el cerro de Berlín, que terminó con un sargento llorando: "No le da vergüenza ser soldado"

Esta situación generó el llanto de uno de los militares, quien expresó: “Da tristeza y humillación porque eso no se le hace a un colombiano”. Ese uniformado era el sargento (r) Rodrigo García.

Tras muchos años de ese episodio, el nuevo ministro y el exmilitar se reencontraron para hablar de lo que pasó en esa ocasión. Todo se dio durante una llamada en vivo en la emisora Blu Radio, en la que Acosta Zapata le pidió disculpas por la forma en la que actuó.

Rotación del pico y placa en Medellín: los cambios a partir del lunes 2 de febrero; evite multas

Hermano de una jugadora de la Selección Colombia fue capturado en Bogotá tras atacar a su pareja con un pico de botella

ELN asegura que fue hallado el cuerpo del padre Camilo Torres

Fiscalía escuchará en interrogatorio a Zenaida Pava, mujer señalada de entregar a domiciliario frambuesas envenenadas

Federación Nacional de Departamentos pide a la Corte Constitucional la suspensión provisional del decreto de emergencia económica

Condenan a comandantes del ELN por el secuestro de Salud Hernández y otros dos periodistas

La CCI advierte riesgos si el Gobierno termina anticipadamente el contrato de concesión Autopistas del Café

Así reaccionó Juan Carlos Florián a su salida del Ministerio de la Igualdad

Habla sargento (r) que lloró de indignación cuando el ministro de la Igualdad sacó a su tropa a empujones de Toribío: “Hubo agentes externos”

Gustavo Petro respaldó al nuevo minIgualdad, Alfredo Acosta Zapata, pese a que solo es bachiller: el mensaje agitó las redes

Yo quiero ir a abrazarlo y abrazar a su familia, porque en últimas ellos son los que sufren con todo esto. Yo hace mucho tiempo quería hacer como esta catarsis de poder pedirle excusas por lo que pasó”, manifestó.

El nuevo funcionario del Gobierno sostuvo que hoy en día entiende a la perfección todo ese escenario de guerra por el que tenían que pasar los soldados, lo que los llevaba a sentir miedo, zozobra y dolor.

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de la agresión a soldados en el cerro de Berlín, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado” Foto: Suministrada a Semana A.P.I

“Quería saludarlo, saber cómo está y espero que algún día nos podamos encontrar, tomarnos un tinto”, dijo y recordó que poco antes de la agresión, se ayudaron mutuamente con el Ejército.

Quiero mandarle un saludo de mucha hermandad y armonía de parte mía, pero también de parte de todos los guardias indígenas”, añadió.

Ante esto, el sargento (r) García le dio las gracias al designado jefe de la cartera de la Igualdad y lo felicitó por el puesto que está a punto de asumir en el Ejecutivo de Gustavo Petro.

El exuniformado confesó que ha mirado algunas cosas del nuevo ministro y recordó que no tiene estudios profesionales, algo que se le ha criticado. Sin embargo, García dejó en claro que esto no es un impedimento para hacer las cosas de la mejor manera y ayudar a Colombia.

En mí no hay y nunca hubo ningún tipo de resentimiento, estaba cumpliendo mis funciones constitucionales. (...) Yo sé que tanto él como yo fuimos víctimas de algún estructurador que fue el que generó esa acción”, comentó.

El jefe de la cartera de la Igualdad y el sargento (r) quedaron de reunirse para hablar personalmente de ese episodio que le está dando la vuelta a las redes sociales tras la designación.

Incluso, Acosta Zapata afirmó que le gustaría que el exsoldado estuviera en la vigilancia de su seguridad y del Ministerio que dirigirá. “Reconozco que él es un militar digno porque no nos disparó”, dijo.

