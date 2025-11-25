El Gobierno del presidente Gustavo Petro le puso mensaje de urgencia al proyecto con el que se busca mantener el Ministerio de la Igualdad más allá del mandato actual, pues la Corte Constitucional anuló su creación, aclarando que se mantendrá hasta el gobierno de Petro, pero hoy la iniciativa parece enredada.

La discusión estaba programada para este martes, 25 de noviembre, en una sesión en la que se convocó a las comisiones primeras conjuntas, sin embargo, el orden del día fue modificado.

Según informó la Comisión Primera del Senado, este martes se discutirá a partir de las 2 p. m. el proyecto por medio del cual se reviviría la figura de la mesada 14, con el que se busca que miles de docentes oficiales que están pensionados puedan acceder a este beneficio.

El Congreso iba a discutir en sesiones primeras conjuntas la iniciativa. | Foto: guillermo torres-semana

En el caso de la creación del Ministerio de la Igualdad, a pesar del mensaje de urgencia, el Gobierno aún no contaría con los votos suficientes para sacar la iniciativa adelante.

La vigencia de este ministerio ha generado un fuerte pulso político, pues varios sectores que están en contra del Gobierno no están de acuerdo con que la cartera se mantenga en los siguientes mandatos, pues consideran que hasta el momento no ha presentado ningún balance favorable, en cambio, solo ha dejado escándalos y una baja ejecución.

La senadora Paloma Valencia presentó una ponencia de archivo para que la iniciativa quede sepultada. “El Gobierno Petro tiene listo 1,9 billones de pesos para feriarse en derecho privado a través de una fiducia y, por supuesto, la pieza clave es el Ministerio de la Igualdad, por eso lo quieren revivir con tanto afán”, aseguró la congresista.

Juan Carlos Florián es el actual ministro de Igualdad y Equidad. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @MinIgualdad_Col

Según dijo Valencia, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) el Gobierno incluyó un ‘mico’ con el que buscan destinarle recursos al Ministerio de la Igualdad. Valencia fue la que logró, a través de una demanda, que la Corte Constitucional anulara la creación de esta cartera, aunque el alto tribunal determinó que podría funcionar hasta que termine el mandato Petro.

“Tumbé el Ministerio de la Igualdad en la Corte Constitucional porque no hubo análisis de impacto fiscal. No vamos a permitir que mantengan una entidad con duplicidad de funciones que, además, tiene todo listo para contratar 1,9 billones de pesos durante las elecciones de 2026″, dijo la congresista.