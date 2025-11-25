Suscribirse

Política

Paloma Valencia radicó ponencia de archivo para el proyecto que busca revivir al Ministerio de la Igualdad: esto dice el documento

La falta de ejecución en la cartera es uno de los argumentos más fuertes para justificar su cierre definitivo. El senador conservador, Germán Blanco, también firmó.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
25 de noviembre de 2025, 1:19 p. m.
Paloma Valencia
Paloma Valencia está al frente de esta iniciativa. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA - SEMANA

La discusión sobre el futuro del Ministerio de Igualdad volvió a encenderse en el Congreso de la República. Mientras el Gobierno Petro busca aprobar nuevamente la iniciativa que le da vida a la cartera, la senadora Paloma Valencia radicó una ponencia de archivo que expone, con cifras y documentos oficiales, un presunto entramado de tercerización y contratación por fuera de la Ley 80.

Ponencia Archivo MinIgualdad by info-semana

Según la congresista, detrás del “afán por revivir Minigualdad” se esconde la puerta abierta para manejar, “sin licitación y sin trazabilidad”, recursos por 1,9 billones de pesos en pleno año preelectoral.

Valencia sostiene que, a través del Fondo para la Superación de Brechas, creado en Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno diseñó un mecanismo para ejecutar la mayoría del presupuesto del Ministerio bajo reglas de derecho privado.

El senador por el Partido Conservador y ponentes del Código Electoral, Germán Blanco.
El senador por el Partido Conservador, Germán Blanco, acompañó a Valencia en la firma de la ponencia. | Foto: Captura de video @GermanBlancoA

En la práctica, según la senadora, esto significa contratar sin los procesos ordinarios del Estado, sin publicación en el Secop y sin información clara sobre a quién se vincula, el valor de los montos ni con qué objetivos.

“Dinero listo para gastar como quieran en las elecciones de 2026”, advirtió Valencia en un video publicado en sus redes sociales, en el que denuncia que el Fondo opera sin ley de garantías y con mínima transparencia, pese a manejar transferencias autorizadas por 1,9 billones, según los reportes incluidos en la ponencia de archivo que ella misma firma junto al senador Germán Blanco.

Instalación del Congreso 2025
Paloma Valencia publicó un video en sus redes sociales. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

La ponencia detalla, además, una estructura duplicada entre MinIgualdad y la Fiducia que administra el Fondo. Aseguran los senadores de oposición que hay 541 funcionarios en la planta del Ministerio, 191 contratistas por OPS y otros 259 vinculados a través del Fondo, entre contratos laborales y prestación de servicios.

“Una nómina paralela”, advierte Valencia, que se financia con recursos destinados, en teoría, a cerrar brechas sociales, pero que, en la práctica, se han quedado en pagos de comisiones fiduciarias y contrataciones administrativas.

Juan Carlos Florián, nuevo Ministro de Igualdad y Equidad.
Juan Carlos Florián, nuevo Ministro de Igualdad y Equidad. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @MinIgualdad_Col

Otro dato crítico que expone la legisladora en el documento radicado es que, en tres años de operación, el ministerio no ha logrado ejecutar ni el 10 por ciento de su presupuesto, mientras los proyectos de inversión muestran avances de apenas 2,7 por ciento a corte de octubre de 2025. Pese a ello, la mayor parte del dinero sí fluyó hacia el Fondo, que se rige bajo derecho privado.

La senadora sostiene que el diseño institucional del Gobierno permite hoy “una sofisticada operación para triangular recursos públicos y ejecutarlos por fuera de la Ley 80, en el que el Minhacienda gira a Minigualdad, Minigualdad transfiere al Fondo, y la Fiducia contrata sin licitación”. Para ella, ese es el verdadero objeto del Ministerio que el Ejecutivo insiste en reactivar.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro llegó a la Corte Suprema a una conciliación con Miguel Polo Polo: esta es la razón

2. Países emiten dura advertencia: no viajar a Venezuela en medio de tensiones entre EE.UU. y Maduro

3. Denuncias por violencia intrafamiliar contra mujeres en Cali alcanzan su mayor nivel en seis años

4. Lo que se sabe de la trayectoria que hicieron aviones de combate F-18 y B-52 de Estados Unidos, que sobrevolaron cerca de Caracas

5. El Pibe Valderrama le hizo anuncio público a jugador del Junior: “te voy a buscar”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Ministerio de la IgualdadPaloma ValenciaCongreso de la República

Noticias Destacadas

El representante presentó la acción judicial para que Petro entregue las explicaciones pertinentes tras las revelaciones de Benedetti.

Gustavo Petro llegó a la Corte Suprema a una conciliación con Miguel Polo Polo: esta es la razón

Redacción Semana
Gustavo Petro y Donald Trump

Donald Trump destapó la fórmula para conseguir la paz y Gustavo Petro le respondió: este fue el inesperado mensaje

Redacción Semana
Juan Carlos Florian congreso

Se enreda proyecto con el que se busca mantener vigente el Ministerio de la Igualdad; siguen las críticas por la burocracia que tendría

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.