Suscribirse

Bogotá

Concejal Andrés Barrios denuncia que el Minigualdad tiene frenados 36.000 millones de pesos destinados a la prevención de violencia contra la mujer

Según el cabildante, la cartera de Igualdad no ha ejecutado los recursos justo en el momento en que más crecen las violencias basadas en género.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
27 de noviembre de 2025, 1:17 p. m.
Andrés Barrios, concejal de Bogotá.
Andrés Barrios, concejal de Bogotá. | Foto: Tomada de X @ABarriosBernal

En plena semana del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer se conoció que, al parecer, el Ministerio de Igualdad y Equidad no ha ejecutado los recursos del presupuesto destinados para prevenir y atender estas agresiones en 2025.

Así lo denunció el concejal de Bogotá Andrés Barrios, quien calificó como “inaceptable” que 36.000 millones de pesos permanezcan congelados mientras el país registra algunos de los indicadores más graves de la última década.

El señalamiento coincide con un incremento sostenido en los casos más extremos. Según el Observatorio de Feminicidios Colombia, entre enero y septiembre se reportaron 621 feminicidios.

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En Cali se realiazó una jornada para visibilizar la magnitud de la violencia contra mujeres y niñas a nivel global, aunque se presentó poca asistencia de gente.
Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. | Foto: Jorge Orozco

En paralelo, datos de la Red Nacional de Mujeres confirman que las violencias basadas en género aumentaron 13 por ciento en tres años, lo que evidencia un fenómeno estructural que sigue creciendo pese a los programas anunciados desde el Ejecutivo.

Barrios aseguró que la inacción del Ministerio contrasta con la magnitud de la crisis. De acuerdo con cifras oficiales, el 79,7 por ciento de las víctimas de violencia física en 2025 son mujeres, al igual que el 74,9 por ciento de las víctimas de violencia intrafamiliar.

Concejal Andrés Barrios.
Concejal Andrés Barrios. | Foto: Andrés Barrios

El concejal cuestionó que el Gobierno “hable de igualdad” mientras mantiene en 0 por ciento la ejecución del programa nacional que debería estar en marcha para prevención, atención y seguimiento de estos hechos.

En Bogotá, el panorama no es menos preocupante. Entre enero y septiembre, la ciudad registró 37.744 casos de violencia intrafamiliar, más de cien al día. De ellos, 27.114 tuvieron como víctima a una mujer. A eso se suman 6.883 delitos sexuales, de los cuales 5.043 también afectaron a mujeres, según los datos obtenidos de la Secretaría de Seguridad por el concejal.

Violencia contra la mujer en Cali
Violencia contra la mujer | Foto: cortesía

Frente a este escenario, Barrios pidió al Gobierno Petro activar de inmediato los recursos congelados y adoptar medidas urgentes para frenar el crecimiento de las agresiones. “Las cifras son una denuncia en sí mismas. No es falta de presupuesto; es falta de voluntad”, afirmó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tras la tragedia en el Cantón Norte se conocen detalles del perfil profesional del capitán y la subteniente fallecidos

2. Venezuela cumple su promesa: “Quédense con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad”

3. American Airlines se pronunció sobre polémica con ‘El Puma’; respondió a versiones del cantante: “Prioridad a la seguridad”

4. ¿Citan a Luis Díaz? Así tituló la prensa alemana la dura caída del Bayern Múnich en Champions League

5. Horóscopo de este jueves 27 de noviembre, según Nana Calistar; estas son las oportunidades para los 12 signos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

FeminicidioViolencia contra la mujerMinisterio de la Igualdad

Noticias Destacadas

Capitán Pablo Masmela y subteniente María Mora.

Tras la tragedia en el Cantón Norte se conocen detalles del perfil profesional del capitán y la subteniente fallecidos

Redacción Nación
Estos fueron los dos uniformados encontrados muertos en el complejo militar.

Identifican a los dos oficiales que aparecieron muertos en un carro en el Cantón Norte de Bogotá: la mujer iba a un concierto

Redacción Nación
Andrés Barrios, concejal de Bogotá.

Concejal Andrés Barrios denuncia que el Minigualdad tiene frenados 36.000 millones de pesos destinados a la prevención de violencia contra la mujer

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.