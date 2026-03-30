El Ministerio de Igualdad anunció la reglamentación del Fondo No Es Hora De Callar, que se constituirá como una herramienta de política pública orientada a prevenir la violencia de género y fortalecer la protección de mujeres periodistas y comunicadoras populares en el país.

La plataforma responde a la promulgación del Decreto 0277 de 2026 que implementó el Gobierno de Gustavo Petro en cumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado colombiano derivadas del caso Bedoya Lima y Otra Vs. Colombia ante la Corte IDH.

La creación de ese fondo es uno de los pendientes de la sentencia en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad de la institucionalidad colombiana por las violaciones a los derechos de la periodista Jineth Bedoya Lima.

Daniel Briceño desmintió a Santiago Osorio sobre el cobro de peajes en las Autopistas del Café: “Nos mintió”

Ese fondo se usará para financiar programas que prevengan, protejan y ayuden a mujeres periodistas que han sido víctimas de violencia de género. También busca garantizar que no se repitan estos casos, fortalecer la protección a periodistas y asegurar que se incluya el enfoque de género en las políticas públicas.

Esa cuenta estará adscrita al Ministerio de la Igualdad y tendrá recursos por 500.000 dólares del presupuesto general de la Nación cada año. El liderazgo de esa plataforma estará a cargo del Viceministerio de las Mujeres, que ejercerá la Secretaría Técnica del Comité Decisorio, coordinará su funcionamiento y realizará el seguimiento a las decisiones adoptadas.

Firmantes y exmilitares advierten sobre “desnaturalización” de la JEP: las quejas sobre la jurisdicción que llegaron al Congreso

La beneficiada de esa sentencia de la Corte IDH fue la periodista Bedoya, quien fue víctima de secuestro, tortura y violencia sexual en el año 2000. Ella será la encargada de orientar la estrategia del Fondo No es Hora de Callar, en alianza con delegados del Ministerio de la Igualdad y la FLIP.

“El proceso de reglamentación fue resultado de la articulación entre entidades del Gobierno Nacional, liderada por el Viceministerio de las Mujeres, junto con Jineth Bedoya Lima, el equipo de No Es Hora De Callar y la Fundación para la Libertad de Prensa, en el que se construyó un modelo que incorpora el enfoque de género, la participación y la garantía de derechos”, apuntó el Ministerio de la Igualdad. El lanzamiento oficial del fondo se realizará el 27 de abril.