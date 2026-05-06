El sector de centros comerciales en Colombia está de luto. En las últimas horas se conoció el fallecimiento de Ciro Aurelio Plata, fundador de Acecolombia y una de las figuras más influyentes en la construcción y consolidación de esta industria en el país.

Su partida ha generado múltiples reacciones entre empresarios, líderes del sector y colaboradores, quienes destacan no solo su trayectoria profesional, sino también su calidad humana y su capacidad de liderazgo.

Plata, conocido afectuosamente como “Don Ciro”, fue considerado un pionero en el desarrollo de los centros comerciales en Colombia. Su historia, sin embargo, comenzó lejos del sector retail. Durante cerca de diez años hizo parte del Ejército Nacional, donde participó en operaciones complejas y recibió reconocimientos como la Condecoración por Servicios Distinguidos en Orden Público, una etapa que marcó su disciplina y visión de país.

Tras su retiro, desarrolló diferentes actividades en sectores como el transporte, el agro y la administración de servicios, experiencias que fortalecieron su cercanía con las personas y su comprensión de distintas realidades sociales.

Fue en 1981 cuando inició su camino en la industria de centros comerciales, al vincularse como jefe de seguridad de Unicentro Cali. Con el paso de los años, su liderazgo lo llevó a asumir la gerencia, desde donde impulsó transformaciones clave en infraestructura y servicios, contribuyendo a consolidar estos espacios como puntos de encuentro para las comunidades.

Sin embargo, quienes trabajaron a su lado coinciden en que su mayor legado fue humano. Don Ciro promovió iniciativas orientadas al bienestar de los colaboradores, impulsó procesos de formación en alianza con el SENA y facilitó oportunidades que impactaron la calidad de vida de cientos de trabajadores.

Posteriormente, acompañó la gerencia del Centro Comercial Centenario desde su apertura, ampliando su impacto en el sector y consolidando su experiencia.

Desde Acecolombia, gremio que ayudó a fundar, destacaron su papel como un líder visionario que creyó en la importancia de articular la industria. “Su vocación de servicio, su capacidad de convocar voluntades y su convicción en la construcción colectiva fueron determinantes para consolidar un sector más sólido y con propósito en Colombia”, señaló la asociación en un comunicado.

En vida, Plata fue reconocido con el Premio “Visión y Liderazgo”, el máximo galardón del gremio, en honor a su aporte al desarrollo del sector.

Más allá de sus logros profesionales, quienes lo conocieron recuerdan su cercanía, su actitud positiva y su característica sonrisa, incluso en momentos complejos, reflejo de una forma de liderazgo basada en el respeto, el optimismo y la confianza en las personas.

Su fallecimiento deja un vacío en la industria, pero también un legado que continuará guiando su evolución.

Acecolombia extendió sus condolencias a la familia, amigos y colegas de Don Ciro, y reiteró el compromiso de seguir construyendo sobre las bases que él ayudó a forjar.