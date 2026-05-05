Corte Constitucional ordena a Petro retractarse por llamar a periodistas “muñecas de la mafia”

La Corte Constitucional falló a favor de un grupo de mujeres periodistas que interpuso una tutela contra el presidente Gustavo Petro por las declaraciones en las que las llamó “periodistas del poder” y “muñecas de la mafia” durante una intervención oficial transmitida como alocución presidencial.

Lula da Silva se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca; estos son los detalles del encuentro

Según la decisión del alto tribunal, las expresiones del mandatario vulneraron derechos fundamentales como la libertad de expresión, la no discriminación y el derecho de las mujeres periodistas a vivir libres de violencia de género, especialmente en entornos digitales.

La Corte señaló que no se trató simplemente de una opinión política protegida por la libertad de expresión, sino de un mensaje emitido desde un escenario institucional con gran capacidad de difusión e impacto.

Además, advirtió que las palabras del jefe de Estado pueden reforzar estereotipos de género y aumentar escenarios de hostigamiento y violencia digital contra las periodistas.

Por esa razón, el tribunal revocó una decisión previa del Consejo de Estado que había negado la tutela y ordenó al presidente retractarse públicamente y ofrecer disculpas.

También le exigió incluir una nota aclaratoria en el video y en la transcripción oficial de la alocución en la que hizo las declaraciones cuestionadas.

Abogado que tumbó elección del presidente de ISA también demandará participación de Ricardo Roa en la junta

“La Corte deja claro que el presidente tiene libertad de expresión, pero con límites reforzados”, señalaron las periodistas accionantes tras conocerse el fallo.

El alto tribunal recordó además que los funcionarios públicos, especialmente el presidente de la República, deben actuar con especial cuidado al emitir mensajes que puedan derivar en estigmatización, discriminación o violencia contra sectores protegidos, como las mujeres periodistas.

El fallo de la Corte Constitucional también fue interpretado como un precedente sobre los límites del discurso institucional en Colombia.

La decisión se conoce en medio de las constantes tensiones entre el Gobierno y distintos sectores de la prensa por las críticas del mandatario a medios de comunicación y periodistas del país.