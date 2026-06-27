Abelardo De La Espriella compartirá con los colombianos su agenda diaria por redes sociales. Esto se sabe

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, busca un cambio drástico en el manejo de la agenda en la Casa de Nariño y, contrario a lo ocurrido con Gustavo Petro, publicaría los compromisos diarios. Esa es una de las principales directrices que le dio De La Espriella a su equipo de colaboradores.

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Por eso, esta semana, en sus redes sociales, los ciudadanos conocieron detalladamente las conversaciones que sostuvo De La Espriella con varios presidentes que lo llamaron para felicitarlo, entre ellos el de Panamá, José Raúl Mulino, y la mandataria electa de Perú, Keiko Fujimori. La agenda del jefe de Estado sería divulgada en las redes sociales.