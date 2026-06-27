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Los últimos movimientos diplomáticos del gobierno Petro, así se mueven los cargos en el exterior

Las designaciones se producen en la recta final del Gobierno y generan interrogantes sobre su permanencia una vez se concrete el relevo en la Casa de Nariño.

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Redacción Confidenciales
27 de junio de 2026 a las 1:38 a. m.
Gustavo Petro y la Cancillería.
Gustavo Petro y la Cancillería. Foto: Semana/Presidencia

La Cancillería avanza en movimientos que llaman la atención. La secretaria general, Elvira Sanabria, iría como cónsul a Nueva Loja (Ecuador); John Jairo Camargo, exdirector de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica y director de asuntos jurídicos internacionales de la Cancillería, llegaría a la Embajada en Chile. En ese mismo país aterrizaría José Ros, jefe de gabinete de la canciller Yolanda Villavicencio.

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Uberney Marín, el jefe de la oficina jurídica interna del ministerio, iría a Maracaibo (Venezuela); Wilmar Díaz, asesor de la ministra, sería enviado a Barquisimeto (Venezuela) y Gloria Esperanza Acevedo, quien ya había ocupado un cargo diplomático en Chile que fue anulado por el Consejo de Estado, iría a Panamá. Con el cambio de Gobierno, estas personas podrían regresar al país y se les debería pagar viáticos para el retorno.