Los últimos movimientos diplomáticos del gobierno Petro, así se mueven los cargos en el exterior

La Cancillería avanza en movimientos que llaman la atención. La secretaria general, Elvira Sanabria, iría como cónsul a Nueva Loja (Ecuador); John Jairo Camargo, exdirector de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica y director de asuntos jurídicos internacionales de la Cancillería, llegaría a la Embajada en Chile. En ese mismo país aterrizaría José Ros, jefe de gabinete de la canciller Yolanda Villavicencio.

Cancillería confirma apoyo de la UNGRD a Venezuela tras sismos

Uberney Marín, el jefe de la oficina jurídica interna del ministerio, iría a Maracaibo (Venezuela); Wilmar Díaz, asesor de la ministra, sería enviado a Barquisimeto (Venezuela) y Gloria Esperanza Acevedo, quien ya había ocupado un cargo diplomático en Chile que fue anulado por el Consejo de Estado, iría a Panamá. Con el cambio de Gobierno, estas personas podrían regresar al país y se les debería pagar viáticos para el retorno.