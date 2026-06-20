Las dudas por un contrato para equipos de seguridad en la Cancillería por $4.500 millones, aparentemente entregado a dedo

Como nunca antes, la Cancillería durante el gobierno del presidente Gustavo Petro pasó de ser la encargada solucionar los problemas a los connacionales en el exterior a estar involucrada en asuntos de contratación que surgieron desde el primer momento, con la orden presidencial de cambiar al fabricante de los pasaportes.

Ahora SEMANA conoció de un extraño y millonario contrato por casi 4.500 millones de pesos que habría sido otorgado a dedo, no se entregó a satisfacción, pero el dinero sí fue desembolsado en su totalidad.

El contrato no era solo para la compra de equipos: exigía adquisición, instalación, integración y puesta en funcionamiento, lo que no habría ocurrido. Foto: Documento

SEMANA conoció los documentos y el proceso para la asignación de este contrato y los hallazgos son preocupantes. Hay aparentes irregularidades y omisiones de funcionarios de la Cancillería de alto perfil, para la entrega del contrato interadministrativo 790 de 2025, suscrito entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Skynet.

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Este contrato alcanzó un monto de 4.499 millones de pesos, y su objeto era “la adquisición, instalación, integración y puesta en funcionamiento de un sistema de control de acceso para las instalaciones de Cancillería”.

Pese al monto del contrato y la variedad de proveedores en el mercado, se buscó un contrato interadministrativo, es decir, hacerlo con una empresa en la que tenga participación el Estado, para evitar una licitación.

Eso pese a que en el estudio de mercado se identificaron más de 1.050 posibles proveedores y se invitaron otros 89 a presentar cotización.

Se identificaron 1.053 proveedores y 2.155 contratos relacionados con estos equipos de seguridad, aun así, el contrato se entregó por convenio interadministrativo. Foto: Documento

Resulta extraño que la “ventana de cotización” fue solo de dos días, entre el 11 y el 13 de noviembre, ese mismo 13, de un plumazo fue entregado el millonario contrato con la firma del director administrativo y financiero, Manuel Alejandro López Rozo. Con una particularidad, en el documento aparece directamente la orden de contratación con Skynet. (ver imágen)

El 14 de noviembre, un día después del cierre de recepción de cotizaciones, el estudio previo ya justifica contratar directamente con SKYNET. Foto: Documento

La recomendación de no hacer licitación y usar un contrato interadministrativo fue tomada por el Comité Asesor de Contratación No 30, celebrado el 14 de noviembre, pero el acta no aparece, SEMANA preguntó en la Cancillería y no hubo respuesta.

No es una pregunta de poca monta, esta recomendación fue determinante para entregar a dedo el contrato y, al parecer, no hubo ni advertencia ni vigilancia del Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos.

El Comité Asesor No 30, del 14 de noviembre, recomendó continuar con la contratación directa aunque había sido más de 80 empresas para que presentaran sus propuestas. Foto: Documento

Este posible direccionamiento no solo contó con la firma del director administrativo López Rozo, según los documentos en poder de SEMANA, el documento fue firmado por Elvira de las Mercedes Sanabria, Secretaria General y representante legal del Fondo Rotatorio; Felipe Alfonso Muñoz, abogado de Secretaría General; Edilma Rojas, coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos. Ninguno advirtió que habían más oferentes.

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Pero hay más, llama la atención que aunque los estudios previos aparecen fechados el 14 de noviembre, de forma insólita, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), cuyo código es 326925, tiene una fecha posterior, el 20 de noviembre.

En la ejecución del contratotambién hay dudas, no era una simple compra de equipos, estos debían ser entregados funcionando al 100% pero, advierten desde la Cancillería, que hoy su funcionamiento sigue siendo deficiente.

A Skynet, de acuerdo con el contrato, se le debía entregar el 100% del dinero al cumplir a satisfacción, pero sin haber cumplido se hizo el desembolso total. Así lo demuestra el documento del 15 de diciembre, en medio de las fiestas decembrinas, con el que López Rozo certificó el cumplimiento, contrario a imágenes en poder de SEMANA muestran que ese 15 de diciembre apenas se estaba realizando la instalación.

SEMANA contactó a la Cancillería para resolver las dudas que surgen de esta compra de equipos de seguridad y la forma como se contrató. Desde la oficina de comunicaciones pidieron que les fueran enviadas las preguntas y que seguirían el protocolo establecido para contestar, al cierre de este artículo no había respuesta.