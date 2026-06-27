Gustavo Petro no ha designado un comité de empalme para el cambio de mando con Abelardo De La Espriella

Gustavo Petro aún no designa un comité de empalme para hacer la transición de su gobierno a la administración entrante de Abelardo De La Espriella. El presidente es el encargado de informarle a su sucesor quiénes serán los funcionarios que le harán la entrega oficial de la situación del Estado colombiano; sin embargo, aún no está claro quiénes realizarán esa tarea.

Gustavo Petro reveló su decisión final sobre el empalme con el presidente electo Abelardo De La Espriella: este es el video

Mientras el 7 de agosto está cada vez más cerca, aún hay dudas sobre si habrá un cambio hostil de gobierno. Es más, hace cuatro años, cuando Iván Duque le entregó la administración a Petro, a esta fecha ya se había dado una reunión entre ambos mandatarios. Como si fuera poco, Gustavo Petro tampoco ha felicitado a Abelardo De La Espriella por haber llegado a la presidencia, un protocolo que se cumple, casi siempre, cada cuatro años.