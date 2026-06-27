Presidente Gustavo Petro insiste en mensaje a Estados Unidos tras tragedia en Venezuela

El presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a pronunciarse este sábado sobre el difícil momento que atraviesa Venezuela en medio de la tragedia por los dos terremotos consecutivos del pasado 24 de junio que dejaron edificios destruidos, familias separadas, personas desaparecidas y comunidades enteras enfrentadas al miedo, a la incertidumbre y al dolor.

Venezuela, qué dolor… Delcy Rodríguez recibe el apoyo del mundo para atender la tragedia ocasionada por los dos terremotos. Reportaje desde Caracas y La Guaira

En un mensaje publicado el pasado jueves, 25 de junio, el presidente de Colombia mostró su solidaridad con el pueblo de Venezuela y anunció el envío de ayuda humanitaria y equipos de rescate para apoyar las labores que se vienen adelantando en medio de la tragedia.

“Colombia siempre ayudará a Venezuela y al revés. Hemos organizado envíos, en primer lugar, de búsqueda de personas. Hay dificultad en aterrizar. Todo lo que se solicite y tengamos, lo tendrán”, señaló Petro al enviar un mensaje concreto a Estados Unidos y al presidente Donald Trump.

“Le solicito al presidente Donald Trump levantar las sanciones y el bloqueo, para que la sociedad y el Estado venezolano tengan la más amplia capacidad de actuar“, escribió el mandatario colombiano en su cuenta de X. El mensaje lo volvió a replicar este sábado.

“La mayor ayuda que hoy puede recibir Venezuela es que los Estados Unidos la desbloquee económicamente para poder atender a su población”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales.