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La auditoría forense que hará Abelardo De La Espriella al Gobierno Petro

La estrategia contempla la participación de expertos en distintas áreas para examinar contratos, movimientos financieros y decisiones administrativas.

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Redacción Confidenciales
27 de junio de 2026 a las 1:46 a. m.
Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro.
Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro. Foto: SEMANA y Colprensa, respectivamente.

El equipo de empalme del presidente electo, Abelardo De La Espriella, le hará una auditoría forense al Gobierno de Gustavo Petro y tendrá como guía la realizada por Federico Gutiérrez a la administración de Daniel Quintero en Medellín. SEMANA conoció que Gutiérrez le entregará en los próximos días a De La Espriella el paso a paso del proceso que contempla la conformación de un grupo de abogados, contadores, financieros e investigadores judiciales.

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El objetivo es que en 100 días se puedan escarbar todos los movimientos del Gobierno saliente y establecer eventuales irregularidades para luego exponerlas ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. De La Espriella anunció en campaña que tendría como espejo la auditoría que se hizo en la capital de Antioquia.