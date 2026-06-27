La auditoría forense que hará Abelardo De La Espriella al Gobierno Petro

El equipo de empalme del presidente electo, Abelardo De La Espriella, le hará una auditoría forense al Gobierno de Gustavo Petro y tendrá como guía la realizada por Federico Gutiérrez a la administración de Daniel Quintero en Medellín. SEMANA conoció que Gutiérrez le entregará en los próximos días a De La Espriella el paso a paso del proceso que contempla la conformación de un grupo de abogados, contadores, financieros e investigadores judiciales.

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El objetivo es que en 100 días se puedan escarbar todos los movimientos del Gobierno saliente y establecer eventuales irregularidades para luego exponerlas ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. De La Espriella anunció en campaña que tendría como espejo la auditoría que se hizo en la capital de Antioquia.