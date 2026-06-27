La visita de Armando Benedetti al búnker de la Fiscalía General. ¿A qué fue?

Sorprendió este jueves, 25 de junio, la presencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, en los pasillos del búnker de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá. Aunque muchos aseguraron que su visita tenía que ver con alguno de sus procesos, la realidad es que acudió a una reunión para la compra de unos vehículos para la Fiscalía y otros dispositivos de seguridad a través del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).

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Benedetti le dijo a SEMANA que sus enemigos deben recordar que a él no lo investiga la Fiscalía y que antes de irse del Ministerio del Interior lo verán en otras ocasiones en el búnker.