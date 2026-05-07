Los momentos de pánico que vivió la Fuerza Pública durante ataque en el Tolima: incendiaron un vehículo

En Tolima se presentó un caso que ha generado conmoción en redes sociales. El pasado 6 de mayo, en medio de operaciones que venían adelantando tropas del Ejército Nacional, se presentaron disturbios en los que la Fuerza Pública fue atacada con piedras y un vehículo fue incinerado en el sector conocido como Puente Amarillo en el corregimiento de Santiago Pérez.

Incautan 27 toneladas de cianuro en el sur de Bolívar que iban a utilizar los grupos armados en minería ilegal

Están circulando videos en los que se ven los momentos de pánico y de tensión que vivieron los militares que buscaban hacerle frente a la minería ilegal.

🚨 Violenta asonada en #Ataco, #Tolima. Un operativo contra la minería ilegal en el corregimiento Santiago Pérez terminó en disturbios. Mineros habrían incinerado vehículos oficiales para impedir la acción de la Fuerza Pública. 👇



El @Ejercito_Div5 confirmó que soldados del… pic.twitter.com/tdMmGQegWB — El ⭕lfato (@Elolfato) May 7, 2026

Por su parte, la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, a través de un comunicado de prensa, indicó: “La Policía Nacional rechaza de manera categórica los hechos de violencia registrados en el sector de Puente Amarillo, municipio de Ataco, Tolima, que derivaron en la incineración de un vehículo institucional tipo NPR y en actos de intimidación contra integrantes de la Fuerza Pública”.

El Ejército Nacional, haciendo un recuento de los hechos, afirmó en una publicación en X que “un grupo de personas obstruyó el desarrollo de una operación militar contra la explotación ilícita de yacimientos mineros, adelantada por soldados del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales”.

Además, indicó que civiles habían emprendido un ataque con piedras contra las tropas y que posteriormente fue incendiado un vehículo de la Policía Nacional. También enfatizó en que este tipo de actos “atentan contra la institucionalidad y obstaculizan las operaciones orientadas a proteger los recursos naturales, restablecer la legalidad y salvaguardar la seguridad de las comunidades”.

Rechazamos con total contundencia los actos violentos registrados en Puente Amarillo, Ataco - Tolima, donde fue incinerado un vehículo institucional y se intimidó a la Fuerza Pública.



Ninguna vía de hecho justifica atacar a quienes trabajan por la seguridad y la legalidad. pic.twitter.com/tFIH2j4SBT — Carabineros de Colombia (@CarabinerosCol) May 7, 2026

La Policía Nacional hizo un “llamado a la calma, al respeto por las instituciones y a evitar cualquier acción violenta que genere afectaciones a la convivencia y la seguridad ciudadana. Reiteramos que continuaremos actuando con firmeza, responsabilidad y apego a la ley, en defensa de la legalidad, el orden público y la protección de todos los colombianos”.

El problema de la minería ilegal

La minería ilegal en Colombia afecta el ecosistema, pues en muchos casos se realiza una devastación ambiental extractivista con el único fin de conseguir oro, sin tener en cuenta las afectaciones que esto puede generar a la naturaleza.

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Además, diferentes fuentes de agua terminan contaminadas por químicos como el mercurio, utilizado para separar el oro de la arena o las rocas.

Es importante que, ante cualquier sospecha de prácticas de minería ilegal, se alerte a las autoridades competentes. Así se puede preservar el ecosistema colombiano de la devastación que generan las prácticas inadecuadas asociadas a la ilegalidad.