A mujer en Risaralda le encontraron nueve cédulas con la misma foto: Policía reveló para qué las utilizaba

La Policía Metropolitana de Pereira capturó a una mujer en el municipio de Dosquebradas, Risaralda, que portaba nueve cédulas falsas, todas con su foto. De acuerdo con las autoridades, con esos documentos, esta reclamaba subsidios del Estado.

Precisamente, la mujer fue capturada en un centro de recaudo, donde se disponía a reclamar un dinero con una de las cédulas falsas.

Alertan sobre modalidad de estafa bancaria en la cual clonan la tarjeta sin contar con el plástico físico

“Esta persona intentaba persuadir a la persona del punto de recaudo, identificándose con que era la misma persona, pero al momento de la huella, no coincidía. Tras un trabajo de alerta con esos centros de recaudo, logramos llegar al punto y capturar a la persona en flagrancia con esas nueve cédulas de ciudadanía. La misma fotografía, pero con diferente número”, dijo el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, la hoy capturada buscaba recaudar quinientos mil pesos con cada cédula falsa. Así mismo, señalaron que, según una investigación, la mujer haría parte de una red criminal que opera en varias ciudades del país como Popayán, Medellín y Pereira.

La Policía Nacional capturó a mujer con 9 cédulas falsas 🚨



Usaba identidades suplantadas para reclamar subsidios de forma fraudulenta 💰



Acciones contra delitos que afectan recursos públicos#SeguridadEnElTerritorio #DiosYPatria #Linea123 #TrinomioDeLaSeguridad pic.twitter.com/qIp3BVp66F — Policía Metropolitana de Pereira (@PoliciaPereira) May 5, 2026

Ahora, la mujer capturada está siendo investigada por falsedad en documento y presuntamente desfalcar los recursos del Estado.

“Continuamos con estas operaciones en la Metropolitana de Pereira y seguiremos con una investigación contundente para proteger los recursos colombianos”, indicaron desde la Policía de ese departamento.

Leonardo Reales, personero de Pereira, pidió a las autoridades que hagan más controles para evitar que sucesos como el anterior ocurran de nuevo.

“Replantear los mecanismos que aseguren que esos recursos lleguen a sus destinatarios y sean recibidos por quienes están legalmente instituidos. Desde hace más de 10 años se planteó la necesidad de interactuar entre las instituciones para garantizar que quien se acerca reciba el beneficio”, dijo Reales en Noticias Caracol.