El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, ratificó este jueves las recompensas por información que permitan ubicar a los jefes de las disidencias de las Farc, identificados como Primo Gay y Chala.

Periodista Mateo Pérez, que buscaba informar sobre crisis humanitaria en Briceño, Antioquia, fue asesinado, pero su cuerpo no ha podido ser recuperado

Los jefes guerrilleros estarían detrás del crimen del periodista Mateo Pérez, quien fue secuestrado el pasado 5 de mayo en zona rural de Briceño mientras investigaba sobre el conflicto armado en la región.

Por información en contra de Neider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, se ofrecen 640 millones de pesos; mientras que por John Edison Chala Torrejano se ofrecen 300 millones de pesos. Los dos hacen parte de las disidencias comandadas por alias Calarcá.

“Los estamos buscando”, indicó el ministro de Defensa. “Son unos criminales que han atentado contra el pueblo colombiano. Alias Primo Gay participó en el asesinato de 15 policías el año pasado, donde en un atentado terrorista derribaron un helicóptero. Es un criminal que asesina, que extorsiona, que comete desplazamiento forzado”.

Igualmente, el general en retiro señaló que se han adelantado varios operativos con el fin de ubicar a estos disidentes de las Farc y presentarlos ante la justicia.

“Está desaparecido”: ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sobre el periodista Mateo Pérez

“Esperamos más temprano que tarde lograrlo ubicar y presentarlo ante la justicia porque no existe ni existirá un lugar donde puedan esconderse los criminales del Estado colombiano”, manifestó.

Fue asesinado

Fuentes cercanas le confirmaron a SEMANA en la mañana de este jueves que el periodista Mateo Pérez Rueda, director de la revista El Confidente, de Yarumal (Antioquia), fue asesinado en el municipio de Briceño, Antioquia.

William Londoño, secretario de Gobierno de ese municipio, indicó que los hechos sucedieron en la noche del martes en una zona ubicada a 90 minutos de recorrido en carro desde el casco urbano, luego de que el periodista se dirigiera hacia la vereda El Palmichal, omitiendo todas las alertas de seguridad que le dieron desde la Alcaldía y desde las Juntas de Acción Comunal de esa población.

Por el momento, las autoridades no han podido recuperar el cadáver del periodista, pues ni el alcalde ni el secretario de Gobierno están en Briceño por las amenazas contra su seguridad e integridad.

“Nosotros actualmente no hemos encontrado el cuerpo, pero sí nos han dicho algunas fuentes que sí lo asesinaron en la tarde-noche de ayer; no nos han permitido el ingreso a la zona”, manifestó el secretario de Gobierno.

El lugar es controlado por el frente 36 de las disidencias y las autoridades no han podido ir al lugar.