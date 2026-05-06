Procuraduría traza “línea” para frenar indebida participación en política

Desde el inicio del calendario electoral, la Procuraduría General de la Nación ha venido desarrollando jornadas y espacios de seguimiento orientados a fortalecer las garantías democráticas y la transparencia de los procesos electorales que se han llevado a cabo a lo largo de este año.

A través de la estrategia Paz Electoral, la entidad ha impulsado encuentros con autoridades regionales, entes de control, como la Contraloría General; autoridades electorales, como la Registraduría Nacional, gremios y mesas de vigilancia para garantizar la legitimidad de las elecciones.

Como parte de esa nueva fase de seguimiento electoral, el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, liderará este miércoles el encuentro ‘La línea que no se cruza, Indebida participación en política’, en el auditorio Antonio Nariño de la Procuraduría. Allí presentará los lineamientos disciplinarios y pedagógicos que la entidad pondrá en marcha de cara a la primera vuelta presidencial prevista para el próximo 31 de mayo.

Durante la jornada, el jefe del Ministerio Público hará énfasis en que los servidores públicos no pueden usar recursos oficiales para favorecer campañas, presionar a subalternos para respaldar candidatos, difundir propaganda electoral desde cargos públicos ni utilizar información reservada con fines políticos.

La Procuraduría también insistirá en que estas restricciones aplican a funcionarios de todos los niveles jerárquicos y que el incumplimiento de las normas podría derivar en investigaciones y sanciones disciplinarias, dependiendo de la gravedad de las conductas.

Como parte del evento, el procurador general firmará una directiva relacionada con garantías electorales y participación en política. Posteriormente, delegados de asuntos electorales y vigilancia de procesos electorales presentarán las líneas de seguimiento y control previstas para el proceso presidencial.