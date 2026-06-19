“Reconocer los resultados del 21 de junio es fundamental para la sostenibilidad democrática”: la MOE y Transparencia por Colombia analizan la jornada electoral

Colombia está a las puertas de la segunda vuelta electoral de este año, que elegirá el próximo presidente para el periodo 2026 al 2030, este 21 de junio, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Una decisión que muchos consideran histórica porque se plantean dos modelos de país totalmente diferentes, por lo cual es fundamental que los más de 41 millones de colombianos habilitados para votar tengan la seguridad de que esta jornada es transparente, legítima y de esta manera se garantice la sostenibilidad democrática de la nación.

Como parte de este análisis que interesa a todos los colombianos, SEMANA, de la mano de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ha realizado una serie de productos de pedagogía electoral para dar a conocer a fondo cómo funciona el proceso electoral. Esto busca contribuir a resolver los interrogantes que surgen en medio de la contienda electoral y de las narrativas de fraude, que generan confusión y ponen en duda un sistema que cuenta con las mayores garantías y el reconocimiento no solo nacional sino internacional.

Es por eso que Videos SEMANA presenta “Hablan los que saben”, un formato digital que en esta oportunidad trae la conversación entre Frey Muñoz, subdirector de la Misión de Observación Electoral de Colombia, MOE y Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, bajo el tema Sostenibilidad democrática, con la moderación de la periodista de SEMANA, Laura Danieal Cifuentes.

“¿Quién cuenta los votos? Los jurados de votación, ¿quiénes son?, la misma ciudadanía, mi amigo, mi tío, mi primo, entonces por qué voy a desconfiar de ellos”, afirma el subdirector de la MOE; por su parte, Andrés Hernández destaca que “lo más clave es el mensaje alrededor del reconocimiento de los resultados, está en la competencia de la organización electoral y si es una organización que ha trabajado confianza, con seriedad y con rigor, entonces estamos llamados todos los estamentos de la sociedad, de los sectores políticos, a reconocer esos resultados”.

Este y otros temas como el reconocimiento internacional, los desafíos que representa la desinformación y la importancia de la participación ciudadana, los podrá conocer en esta nueva entrega de Hablan los que saben, que puede encontrar en las plataformas de SEMANA.