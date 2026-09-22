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Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para hoy martes, 22 de septiembre

El vidente entregó un nuevo video de inicio de semana para este noveno mes del año.

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Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

22 de septiembre de 2026 a las 7:53 a. m.
Niño Prodigio: el astrólogo habló sobre lo que sucedería a lo largo de la jornada.
Niño Prodigio: el astrólogo habló sobre lo que sucedería a lo largo de la jornada. Foto: Instagram @ninoprodigio / Montaje SEMANA

El astrólogo Víctor Florencio, conocido como el Niño Prodigio, dio a conocer sus interpretaciones para la jornada del 22 de septiembre de 2026. De acuerdo con sus predicciones, el día podría estar relacionado con cambios, decisiones y situaciones que lleven a las personas a replantear algunos aspectos de su vida.

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En términos generales, el horóscopo plantea la importancia de revisar decisiones tomadas previamente y prestar atención a asuntos que todavía están pendientes. Asimismo, algunas de las interpretaciones apuntan al cierre de ciclos y a la necesidad de dejar atrás determinadas circunstancias para abrir espacio a nuevas posibilidades.

Este contenido corresponde a interpretaciones astrológicas, por lo que su lectura se plantea desde un ámbito recreativo o espiritual. No existe evidencia científica que demuestre que la posición de los astros pueda determinar acontecimientos futuros o establecer los rasgos de personalidad de las personas.

Horóscopo del 22 de septiembre de 2026

Fuego: Aries, Leo y Sagitario

Nuevas conexiones y experiencias diferentes pueden despertar tu creatividad y tus ganas de avanzar. Abrirte al cambio y compartir con otros te ayudará a reinventarte y aprovechar oportunidades inesperadas”.

Tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

El trabajo, el bienestar y las finanzas te pedirán capacidad de adaptación. Apoyarte en otros, organizar mejor tus recursos y respetar tus tiempos será la clave para avanzar con mayor seguridad”.

Aire: Géminis, Libra y Acuario

La jornada trae una fuerte necesidad de renovación, creatividad y libertad. Una persona, experiencia o idea inesperada puede despertar tu chispa y ayudarte a expresar una versión más auténtica de ti”.

Agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

Tus emociones y tu sensibilidad estarán especialmente activas durante este día. Explorar tus deseos, renovar tu espacio y elegir cuidadosamente los ambientes que frecuentas te ayudará a proteger tu energía y bienestar”.