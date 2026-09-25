Senado de EE. UU. convoca sesión urgente sobre el futuro de Venezuela. Regreso de María Corina Machado estaría sobre la mesa

El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos se reunirá este 1 de octubre en una sesión reservada para evaluar la situación política de Venezuela, en un momento en que Washington aumenta la presión para que el país avance hacia una transición democrática y establezca una hoja de ruta electoral.

La reunión, identificada oficialmente como ‘Update on Venezuela’, se desarrollará a puerta cerrada y contará con la participación de dos altos funcionarios del Departamento de Estado: Juan Segura, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, y Jeremy Lewin, director de Planificación de Políticas. Ambos ofrecerán una actualización sobre el escenario venezolano y responderán preguntas de los senadores.

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Aunque el contenido de la sesión es confidencial, medios estadounidenses y venezolanos han señalado que entre los temas de discusión estarán el eventual regreso de la líder opositora María Corina Machado a Venezuela y la posibilidad de avanzar hacia la convocatoria de elecciones, que aún no tienen fecha estipulada.

El Senado de los Estados Unidos debatirá sobre el futuro de Venezuela. Foto: AFP

Esto se da luego de que, durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, manifestara que en su país habrá elecciones libres y democráticas, pero también evitando dar una fecha concreta.

Con esto, se vuelve a poner en la mesa el futuro político de María Corina Machado. La dirigente opositora abandonó Venezuela a finales de 2025 para recibir el Premio Nobel de la Paz y desde entonces ha desarrollado una intensa agenda internacional. Sin embargo, ha reiterado en varias oportunidades su intención de regresar al país.

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Sin embargo, esta semana, María Corina Machado intentó regresar a Venezuela al menos tres veces desde Panamá, pero ninguno de los planes pudo concretarse, como se conoció a través de varios medios de comunicación de distintos países.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, asiste a una conferencia de prensa en Ciudad de Panamá. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

Según su equipo, hubo una alternativa marítima y otras por vía aérea, con rutas que contemplaban Aruba, Curazao y Bonaire. Con estos episodios, su equipo sostiene que ya son al menos siete los intentos de Machado por volver al país desde que salió en diciembre de 2025.

El asunto se volvió más confuso porque no está claro quién está impidiendo su regreso. Se había especulado con un supuesto veto de Estados Unidos, pero la portavoz en español del Departamento de Estado, Natalia Molano, dijo que Washington no tiene constancia de que exista un veto estadounidense.

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Mientras que este jueves, NTN24 difundió una imagen que atribuye al sistema de migración venezolana y que mostraría que Machado ya no tendría una objeción para ingresar a Venezuela. La información proviene de una fuente cercana a la administración de Delcy Rodríguez y todavía no ha sido confirmada oficialmente.