Régimen de Delcy Rodríguez habría levantado el veto para el regreso de María Corina Machado a Venezuela: revelan documento

NTN24 reveló este 24 de septiembre una imagen que, según una fuente cercana al régimen de Delcy Rodríguez consultada por ese medio, correspondería al sistema interno del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y mostraría que, actualmente, no existe una objeción para el ingreso de Machado al país.

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La captura, que de acuerdo con el canal fue obtenida este mismo jueves, muestra información correspondiente a Machado y una observación que llamó especialmente la atención: “Cédula sin problemas”.

Según explicó NTN24, esa anotación significaría que los funcionarios encargados de los controles migratorios no tendrían, actualmente, una instrucción en el sistema para impedir su entrada a territorio venezolano.

El veto habría sido retirado hace cerca de dos semanas

La fuente citada por NTN24 aseguró que la modificación se habría producido hace, aproximadamente, dos semanas, coincidiendo con las manifestaciones públicas de Machado sobre su intención de regresar a Venezuela.

El canal también mostró, como punto de comparación, el registro atribuido a otra persona que sí tendría restricciones vigentes. Sus datos fueron ocultados para proteger su identidad y, a diferencia del expediente atribuido a Machado, allí aparecerían referencias a una solicitud y una eventual captura.

Sin embargo, hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial del Saime que confirme públicamente el levantamiento de la restricción. NTN24 señaló, además, que desconoce tanto las razones que habrían llevado a tomar la decisión como las circunstancias en las que la información fue filtrada.

El eventual cambio tampoco significa que hayan desaparecido los riesgos alrededor de un posible retorno de Machado. El propio medio hizo énfasis en que la información conocida se limita a la aparente modificación de su situación dentro del sistema migratorio.

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Machado ha intentado regresar a Venezuela varias veces

La revelación aparece después de que el entorno de Machado asegurara que se han realizado varios intentos para concretar su regreso desde Panamá.

Según la información recogida por NTN24, su equipo habla de al menos siete intentos desde su salida de Venezuela en diciembre de 2025, incluidos tres movimientos recientes mediante alternativas aéreas y marítimas que finalmente no prosperaron.

En medio de las expectativas por su posible retorno, el activista de derechos humanos Carlos Alberto Azuaje aseguró en entrevista con La Noche, de NTN24, que simpatizantes y equipos políticos se preparan en diferentes zonas del país para formar un cordón humano en caso de que Machado finalmente consiga entrar.