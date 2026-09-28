FMI se pronunció sobre el pedido realizado por el Gobierno y destacó nuevas conversaciones en Washington

El Fondo Monetario Internacional (FMI) cerró este lunes su visita a Colombia con un mensaje de respaldo al diálogo con el Gobierno, al tiempo que señaló la necesidad de avanzar en medidas que permitan recuperar la disciplina fiscal, fortalecer la confianza de los inversionistas y sentar las bases para un crecimiento sostenido.

Ministerio de Hacienda pidió al FMI iniciar la evaluación de la economía colombiana, conocida como Artículo IV

La visita del subdirector gerente del FMI, Nigel Clarke, se produjo en momentos en que el Ministerio de Hacienda solicitó al organismo iniciar la evaluación de la economía colombiana conocida como artículo IV, un mecanismo mediante el cual el Fondo analiza periódicamente la situación económica y financiera de sus países miembros.

1/2 Excellent discussion with Vice President @jrestrp and Finance Minister @miguel_gomez_m. Building on President @ABDELAESPRIELLA's request for deeper engagement with the IMF, we exchanged views on Colombia’s fiscal challenges and the authorities’ reform efforts. pic.twitter.com/rkxfQHtFm2 — Nigel Clarke (@NigelClarkeJa) September 29, 2026

La solicitud ocurre en medio de una creciente preocupación por las cuentas fiscales y las necesidades de financiamiento del país.

Al concluir su visita a Bogotá, realizada entre el 25 y el 28 de septiembre, Clarke destacó las conversaciones sostenidas con el vicepresidente José Manuel Restrepo; el ministro de Hacienda; Miguel Gómez, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, y miembros de la junta del Emisor.

“Quisiera agradecer al vicepresidente José Manuel Restrepo; al ministro de Hacienda, Miguel Gómez; al gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, y a los miembros de la directiva del Banco de la República por su cálida hospitalidad y las constructivas conversaciones mantenidas durante mi visita a Bogotá”, destacó Clarke.

El funcionario aseguró que Colombia conserva fortalezas importantes, entre ellas su trayectoria de resiliencia económica, un banco central independiente y un sistema financiero resistente. Sin embargo, señaló que el país enfrenta un escenario internacional marcado por una elevada incertidumbre y frecuentes choques externos.

Nigel Clarke, director gerente adjunto del FMI, quien se reunió con el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo; el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. Foto: El País

Uno de los principales mensajes de Clarke estuvo relacionado con las finanzas públicas. El funcionario valoró el compromiso de las autoridades con la recuperación de la disciplina y la transparencia fiscal, así como con el fortalecimiento de la confianza de los inversionistas.

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Según el FMI, acciones oportunas y creíbles para reducir los desequilibrios fiscales pueden contribuir a disminuir los costos de financiamiento y generar mejores condiciones para la inversión privada y la creación de empleo.

El organismo también puso sobre la mesa una agenda más amplia de reformas. Entre las prioridades mencionadas están la reducción de barreras a la inversión, el mejoramiento de la seguridad, el cierre de brechas de infraestructura, la reducción de la informalidad y el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria.