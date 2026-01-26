Videojuegos

Videojuegos más destacados que llegan del 26 de enero al 1 de febrero de 2026 para Steam, Switch, PlayStation

El cierre de enero concentra una serie de lanzamientos que renuevan la oferta de videojuegos en varias plataformas.

Redacción Tecnología
26 de enero de 2026, 10:45 p. m.
La transición entre meses llega marcada por estrenos que apuestan tanto por la acción como por la exploración.
Foto: Imagen generada con IA / Nintendo

La última semana de enero y los primeros días de febrero llegan cargados de lanzamientos que apuntan a públicos muy distintos, pues el calendario de videojuegos contará con un catálogo de acción, supervivencia, nostalgia y apuestas narrativas.

Grandes estrenos y regresos que concentran la atención

Uno de los lanzamientos que más miradas despierta es Highguard, disponible desde este 26 de enero en PC y consolas de nueva generación.

Su aparición sorpresa en la última edición de The Game Awards lo convirtió en uno de los proyectos más comentados del momento, tanto por su concepto como por los nombres involucrados en su desarrollo, que hasta ahora se habían mantenido en silencio.

El martes 27 de enero marca el regreso de Speedball, una reinterpretación moderna del deporte futurista que mezclaba fútbol y rugby, como también llega Task Force Admiral – Vol. 1, un juego centrado en el mando militar durante la Segunda Guerra Mundial.

La semana también contará con Dispatch, el cual se presentará el 28 de enero en Nintendo Switch; esta aventura se construye a partir de elecciones constantes.

El cierre llega el 30 de enero con Code Vein 2; la nueva entrega mantiene su estilo rápido y su estética marcada, apostando por combates exigentes y un universo oscuro que amplía lo visto en el primer título. Ese mismo día también vuelve Front Mission 3: Remake, una revisión de un clásico de PlayStation que rescata su historia y su estrategia por turnos con mechas, ahora adaptados a las plataformas actuales.

Propuestas de supervivencia y apuestas independientes

Echoes of Elysium, uno de los videojuegos que llega el 27 de enero en acceso anticipado para PC, plantea la supervivencia desde un enfoque distinto: un mundo cambiante donde el hogar del jugador es un dirigible en constante movimiento.

El miércoles 28 de enero también contará con Car Service Together, el cual propone levantar un taller mecánico desde cero, en solitario o en compañía, mientras que Lanesplit apuesta por la adrenalina de las motos avanzando entre el tráfico a toda velocidad.

Ese señala que ese mismo miércoles o jueves, The Midnight Walkers lleva al jugador a un escenario dominado por zombis, donde la gestión de una base segura es tan importante como salir a explorar zonas infestadas.

Adiós a los retrasos: los esperados lanzamientos que dominarán las consolas en febrero 2026

El 29 de enero destaca por su diversidad estética y narrativa. I Hate This Place combina supervivencia con un estilo visual inspirado en el cómic, mientras que Cairn cambia la acción por la tensión de escalar una montaña donde cada movimiento puede ser decisivo.

También ese día aparece The Perfect Pencil, un plataformas con un tono psicológico y un mundo dibujado a mano, y Dark Auction, una aventura de misterio ambientada en una subasta cargada de secretos y sospechas.

El final de la semana suma propuestas particulares como Vampires: Bloodlord Rising, que mezcla fantasía oscura y gestión en un mundo abierto, y Half-Sword, una experiencia centrada en combates medievales con énfasis en el peso y el movimiento de cada arma.

