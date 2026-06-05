WWDC 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver el gran evento de Apple que presentará iOS 27 y más novedades

Se aproxima uno de los eventos más esperados por los amantes de la tecnología: la WWDC 2026. En esta conferencia, Apple, una de las compañías líderes del sector, aprovecha para presentar sus nuevos lanzamientos y mostrar lo que viene en materia de dispositivos y sistemas operativos, con novedades como iOS 27 y macOS 27.

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La compañía estadounidense confirmó que la WWDC26 se realizará del 8 al 12 de junio. El evento comenzará con una keynote inaugural el lunes a las 12:00 del mediodía (hora de Colombia), la cual podrá verse vía streaming en todo el mundo y en la que se anunciarán las principales novedades para los usuarios.

Será la primera de cinco jornadas en las que se desarrollarán más de cien sesiones en video, talleres interactivos y encuentros en línea, según informó la compañía en un comunicado oficial.

La WWDC será el escenario en el que Apple mostrará las actualizaciones más recientes de sus sistemas operativos y servicios, además de avances relacionados con inteligencia artificial, novedades de software y nuevas herramientas de programación.

Apple alista una de sus conferencias más importantes del año con novedades para iPhone, Mac y hogar inteligente. Foto: NurPhoto via Getty Images

Según información de Applesfera, entre las principales novedades, se conoce que Apple unificó la numeración de sus sistemas operativos y, en esta oportunidad, presentará las versiones 27 de iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS y visionOS. Además, no se descarta la llegada de un nuevo sistema llamado homeOS, pensado para dispositivos del hogar como HomePod o Apple TV.

Tras la keynote inaugural del 8 de junio, se espera que Apple lancé las primeras betas para desarrolladores. Las versiones beta públicas llegarían a comienzos de julio, mientras que las versiones estables se esperan para mediados de septiembre. Posteriormente, continuarán las actualizaciones intermedias, como iOS 27.1 o 27.2, con nuevas funciones, correcciones y mejoras de seguridad.

Apple se prepara para la WWDC26 con cambios históricos en sus sistemas operativos. Foto: Getty Images

Aunque la WWDC suele estar enfocada en software, algunas especulaciones apuntan a que la compañía también podría aprovechar el evento para presentar nuevo hardware. Entre los posibles anuncios destacan el Mac mini M5/M5 Pro, el Mac Studio M5 Max/M5 Ultra y el esperado HomePad.

Para quienes deseen seguir el evento, Apple transmitirá la WWDC26 de manera virtual a través de diferentes plataformas, entre ellas YouTube, la aplicación Apple TV y el sitio oficial de Apple Events.