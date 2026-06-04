WWDC 2026: Apple confirma importante cambio y revela qué computadores Mac dejarán de recibir actualizaciones

Apple es una de las compañías tecnológicas más reconocidas a nivel mundial y ha participado en el desarrollo de diversos dispositivos y herramientas digitales que han marcado la evolución del sector durante las últimas décadas.

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La empresa ha trabajado en áreas como teléfonos inteligentes, computadores, relojes inteligentes, software y servicios digitales. Sus desarrollos han influido tanto en los hábitos de los usuarios como en la manera en que otras compañías diseñan y adaptan nuevas tecnologías.

Y 2026 no será la excepción. La compañía estadounidense confirmó que macOS Tahoe será la última versión del sistema operativo compatible con los computadores Mac que utilizan procesadores Intel. Esto significa que muchos modelos actuales ya no podrán actualizarse a macOS 27.

Apple permitirá elegir la IA en sus dispositivos con la llegada de iOS 27. Foto: Getty Images

Apple celebrará el próximo 8 de junio su conferencia anual de desarrolladores, la WWDC, evento en el que presentará las nuevas versiones de sus sistemas operativos. Además, se espera que anuncie novedades relacionadas con el asistente Siri y sus avances en inteligencia artificial.

Uno de los sistemas que recibirá actualizaciones será el de los computadores Mac, con la llegada de macOS 27. Sin embargo, no todos los equipos podrán acceder a esta nueva versión, como confirmó Apple en una nota publicada en la página del entorno de traducción Rosetta.

Apple presentará novedades de software durante la WWDC, su conferencia anual de desarrolladores programada para el 8 de junio. Foto: Getty Images

En concreto, la empresa informó que “macOS Tahoe será la última versión compatible con computadores Mac con procesador Intel”. Aunque estos dispositivos no quedarán obsoletos de manera inmediata, continuarán recibiendo actualizaciones de seguridad durante los próximos tres años. No obstante, dejarán de incorporar nuevas funciones y características.

Sobre esta decisión, Apple explicó que Rosetta “fue diseñado para facilitar la transición hacia los procesadores Apple Silicon” y que continuará disponible hasta macOS 27 “como una herramienta de propósito general para aplicaciones Intel, con el objetivo de ayudar a los desarrolladores a completar la migración de sus aplicaciones”.

*Con información de Europa Press