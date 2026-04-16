Record Store Day Colombia 2026: discos exclusivos, tiendas independientes y artistas locales

Este 18 de abril regresa uno de los eventos más importantes para melómanos y coleccionista en nuestro país: el Record Store Day 2026. Desde su creación a nivel global en 2008, el evento se ha consolidado como una de las estrategias más eficaces de la industria musical para reconfigurar la relación entre públicos y formatos físicos. Así las cosas, su sentido radica en activar un ecosistema que articula tiendas independientes, sellos discográficos, artistas y coleccionistas alrededor de una práctica cultural concreta: la escucha mediada por el objeto físico, en este caso, el vinilo.

Record Store Day Colombia 2026 hecho arte por Garavato. Foto: Garavato

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En Colombia, esa lógica ha adquirido una dimensión particular, en la medida en que el evento adapta un modelo internacional a las condiciones de un mercado históricamente fragmentado, en el que la circulación del disco ha dependido tanto de iniciativas independientes como de redes informales de distribución.

El Record Store Day Colombia opera, en ese contexto, como un dispositivo de visibilización y consolidación. No se trata únicamente de poner en circulación ediciones limitadas o títulos exclusivos —uno de sus principales atractivos a nivel global—, más que de propiciar un movimiento físico de los públicos hacia las discotiendas, que se reconfiguran en espacios culturales. Esa densidad experiencial es clave para entender por qué el evento ha logrado sostenerse y crecer en un entorno dominado por plataformas digitales. En el caso colombiano, además, el componente local está presente a través de producciones exclusivas que aparecen únicamente en esta breve ventana de tiempo. “Cuando se empieza a darle forma al Record Store Day Colombia, también se buscó que se pudiese ampliar esta presencia de lo que significa el evento”, explica Rodrigo Duarte de la oficina del Record Store Day Colombia. “Ya no se queda solamente en el hecho de que unas tiendas específicas tengan el listado de discos y que generen actividades alrededor de eso, sino que se construya una ruta durante ese día para que la gente salga a las calles, para que se genere una que una comunidad entre las discotiendas”, agrega.

Por ello, la inclusión de lanzamientos regionales dentro de la programación del día permite que los catálogos locales entren en diálogo directo con las dinámicas globales del mercado físico. Este gesto resulta particularmente significativo en un país en el que buena parte de la historia musical reciente no ha sido sistemáticamente preservada en formatos físicos. “Se busca que sean títulos que en principio nunca hayan estado editados en formato físico u otros que no se editen hace mucho tiempo en formato físico”, añade Duarte sobre los lanzamientos regionales que, para esta edición, incluyen a Estados Alterados, SKADTA y la banda de metal Under Threat, además de los mexicanos Amantes del Futuro y María Daniela y Sonido Lasser.

Para Estados Alterados, este Sinfónico es "un sueño cumplido". Foto: RSD Colombia 2026

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A propósito, señala Ricky Restrepo de Estados Alterados sobre el lanzamiento: “Para Estados Alterados, Sinfónico es un sueño cumplido, pues resulta en nuestro nuevo álbum junto a la Filarmónica Metropolitana del Valle de Aburrá”. Este formato nació de la participación de la banda antioqueña en el cierre de Rock Al Parque 25 años, cuando se presentaron junto a la Orquesta Filarmónica de Bogotá para la interpretación de “Muévete”, canción icónica del rock colombiano.

Hablar hoy del vinilo —y por extensión de otros soportes como el casete o el CD— en términos de “retorno” implica una lectura imprecisa del fenómeno. Más que un regreso, lo que se ha producido es un desplazamiento en su función dentro del ecosistema musical. Si durante décadas el disco ocupó un lugar central en la cadena de consumo, hoy opera en una lógica distinta, más cercana al objeto de culto que al producto de masas. Sin embargo, esa transformación no ha supuesto su desaparición, sino una reconfiguración de los circuitos de producción, distribución y consumo. El crecimiento sostenido de discotiendas en distintas ciudades del país durante la última década es un indicador claro de esa mutación. Ahora, más espacios se integran a esta celebración.

“Estos lanzamientos regionales lo que hacen es fortalecer la presencia de Record Store Day en los distintos territorios”, explica Duarte. “En el caso de Colombia, siempre se han tenido lanzamientos regionales y eso ha permitido fortalecer la presencia de lo que es el Record Store Day en nuestro país”. Por ello, complementando la esencial presentación del disco de Estados Alterados, el proyecto de electrónica de Sergio Iglesias, SKADTA, presenta un sencillo doble con remixes de Amantes del Futuro, mientras Under Threat, leyendas por mérito propio del melodic death metal nacional, editarán Ashes From Paradise” / “The Missing Point, recogiendo dos sencillos de 2025, en un EP de diez pulgadas cortado a mano.

El proyecto de electrónica de Sergio Iglesias, SKADTA, presenta un sencillo doble con remixes de Amantes del Futuro. Foto: RSD Colombia 2026

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La capacidad del Record Store Day para sincronizar actores diversos en una misma fecha permite intensificar procesos que ocurren de manera dispersa el resto del año: la activación de catálogos, la circulación de ediciones especiales, el encuentro entre artistas y públicos y la consolidación de comunidades en torno al ejercicio de escucha. Se trata de una intervención puntual sobre una red ya existente, que encuentra en esta jornada una oportunidad para hacerse visible y reforzar sus vínculos internos. Así, la relevancia del Record Store Day Colombia no se reduce a sus cifras de ventas. Su verdadero alcance se mide en términos de prácticas culturales: en la persistencia de la escucha atenta, en la revalorización del objeto musical y en la capacidad de las discotiendas para mantenerse como nodos activos dentro de la industria. Mientras esas condiciones se mantengan, el evento seguirá una afirmación contemporánea de la vigencia del formato físico.