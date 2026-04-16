Massive Attack y Tom Waits lanzan colaboración: ‘Boots on the Ground’, o la represión y el descuido

El mundo sigue dando vueltas. El genocidio en Palestina sigue sucediendo, la ocupación de Líbano parece en marcha y los culpables de las atrocidades en la isla de Epstein siguen protegidos mientras algunos medios se enfocan en desenmascarar a Banksy... En este planeta al revés, apenas hace tres días, en el Reino Unido, Robert del Naja, uno de los cerebros de Massive Attack fue arrestado por oponerse al genocidio en Palestina y hacerlo saber en una protesta pública, acompañado de una simple pancarta. Así de poderosa es la palabra unida de muchos. Y sí, ayer, del lado religioso y fundamentalista de la historia, en una sesión en el Pentágono, el secretario de guerra de Estados Unidos pensaba estar tomando inspiración de la Biblia, pero en realidad estaba citando un versículo inventado por Quentin Tarantino para Pulp Fiction. Hubo risas en el escenario, hay risas aún ahora. Pero lo que no es gracioso es tener a alguien así con el dedo en el gatillo.

Massive Attack mostró esta imagen en el Movistar Arena de Bogotá, el 5 de noviembre de 2025. Foto: Páramo Presenta

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En ese marco demente pero muy real, dos fuerzas de alto impacto emocional y artístico como lo son Massive Attack y Tom Waits lanzaron una inesperada pero muy pertinente colaboración. La canción, necesaria como mucho de lo que hacen cada uno por su cuenta, se titula Boots on the Ground. Esta incluirá una cara B exclusiva para vinilo a cargo de Waits: una pieza hablada, ingeniosa y sarcástica titulada The Fly.

No es todo. El lanzamiento también viene acompañado de un cortometraje creado por Massive Attack en colaboración con el enigmático fotógrafo estadounidense thefinaleye, que compartimos aquí abajo. Todo se estrenó hoy, 16 de abril, en las plataformas digitales de la banda.

Este evocador montaje de alta intensidad retrata una época trascendental de la historia estadounidense, aún sin nombre, que surge tras las mayores protestas públicas de la historia del país, centradas en la oposición a las redadas del ICE, la militarización de las fuerzas de seguridad y el autoritarismo estatal.

Junto con el lanzamiento de la película y la canción, mañana, viernes 17 Massive Attack publicará una reflexión exclusiva en formato spoken word sobre los temas de la obra, a cargo del novelista Omar El Akkad, autor de las novelas American War y What Strange Paradise, y de la obra maestra de no ficción One Day, Everyone Will Have Always Been Against This.

Robert Del Naja, integrante del proyecto de Trip Hop, Massive Attack, fue arrestado el 11 de abril. Foto: Páramo Presenta

Massive Attack en el Movistar: habitar la atmósfera vanguardista y no ignorar jamás que el mundo es una porquería

Boots on the Ground es el primer lanzamiento musical de Massive Attack distribuido bajo la política de exención de Spotify. Se prevén nuevos lanzamientos antes y después de la gira de la banda, incluyendo su próxima gira europea y sus presentaciones como cabeza de cartel en festivales.

Vale recordar que, hace apenas unos meses, la agrupación británica pasó por segunda vez por Bogotá, luego de una primera visita en 2010 al entonces Coliseo El Campín. El 5 de noviembre de 2025, en el Movistar Arena, Massive Attack dejó un concierto, sí, pero también algo mucho más intenso y estremecedor. Porque junto a la música vino un cuestionamiento a todos los vivos y a los presentes hecho música y arte visual. A su manera.