Por qué cancelé mis suscripción a Spotify y por qué me demoré tanto en hacerlo

Por más de diez años pagué suscripción a la plataforma de música por streaming Spotify . En mi cuenta consigné muchas playlists , muchos likes , muchas canciones y discos que dan cuenta de distintas etapas de mi vida personal y profesional, una que afortunadamente ha involucrado algo que me resulta tan vital como la música.

Pero eso terminó la semana pasada. Cancelé mi cuenta. No voy más ahí , y les comparto mis razones, compartidas por miles de personas en el mundo.

Hace tiempo debería haber considerado dejar atrás esta plataforma, pero no lo hice por comodidad. Porque claro, desde su posición pionera y dominante, Spotify ha amasado una librería amplísima, y desde su uso común, se hace más lógica, más pragmática. Pero un tema como el de su pírrica retribución a los artistas no debería haber pasado de agache. El servicio que más dinero hace es el que menos le paga a los artistas gracias a los cuales hace ese dinero . Las prioridades llevan tiempo en el lugar equivocado.

Se le puede abonar el hecho de poner atención en Colombia, donde fomenta artistas, especialmente en el género urbano. Pero no es descabellado decir que esto obedece a un momento cultural y a un interés de capitalizar ese momento cultural. Y no esta mal eso, todas las empresas lo hacen. Buen radar sí tiene, la compañía. Y tiene un brazo económico fuerte, así que puede impactar cuando y donde se lo propone... Eso no entra en cuestión.