Videojuegos

Adiós a los retrasos: los esperados lanzamientos que dominarán las consolas en febrero 2026

Febrero de 2026 reúne una amplia lista de videojuegos que llegan a consolas, PC y móviles.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
24 de enero de 2026, 1:04 a. m.
El mercado del videojuego arranca el mes con estrenos para todos los gustos.
El mercado del videojuego arranca el mes con estrenos para todos los gustos. Foto: Generada con IA - Epic Games / Steam

Febrero de 2026 se perfila como uno de los meses más intensos para la industria de los videojuegos.

Tras años marcados por aplazamientos y calendarios inciertos, las principales compañías llegan con una agenda cargada de estrenos que prometen mantener ocupados a jugadores de todos los gustos.

Estos son los estrenos de videojuegos que marcarán febrero de 2026

Desde grandes franquicias hasta propuestas independientes muy esperadas, el segundo mes del año se convierte en un auténtico escaparate de novedades para consolas, PC y dispositivos móviles.

  • PUBG: Blindspot — PC — 5 de febrero de 2026
  • JDM: Japanese Drift Master — PS5 — 6 de febrero de 2026
  • Nioh 3 — PS5 / PC — 6 de febrero de 2026
  • PGA Tour 2K25 — Switch 2 — 6 de febrero de 2026
  • Crisol: Theater of Idols — PC / PS5 / Xbox Series X — 10 de febrero de 2026
  • Mewgenics — PC — 10 de febrero de 2026
  • Romeo is a Dead Man — PS5 / Xbox Series X / PC — 11 de febrero de 2026
  • Tomb Raider (2013) — Android / iPhone — 12 de febrero de 2026
  • Yakuza Kiwami 3 y Dark Ties — PC / PS4 / PS5 / Xbox Series X / Switch 2 — 12 de febrero de 2026
  • REANIMAL — PC / PS5 / Xbox Series X / Switch 2 — 13 de febrero de 2026
  • Rune Factory: Guardians of Azuma — PS5 — 13 de febrero de 2026
  • Avowed — PS5 — 17 de febrero de 2026
  • Star Trek: Voyager – Across the Unknown — PC / Xbox Series X / Switch 2 / PS5 — 18 de febrero de 2026
  • Styx: Blades of Greed — PC / PS5 / Xbox Series X — 19 de febrero de 2026
  • Ys X: Proud Nordics — PC / Switch 2 / PS5 — 20 de febrero de 2026
  • No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES — PS4 / PS5 / Xbox Series X — 26 de febrero de 2026
  • Resident Evil 7: Biohazard — Switch 2 — 27 de febrero de 2026
  • Resident Evil 8: Village — Switch 2 — 27 de febrero de 2026
  • Resident Evil Requiem — PS5 / Xbox Series X / PC / Switch 2 — 27 de febrero de 2026
Confirmado: High On Life 2 pone fecha a su llegada a Nintendo Switch 2

Febrero se despide con grandes sagas y estrenos largamente esperados

Febrero de 2026 no solo deja atrás los retrasos: se consolida como uno de los meses más completos y variados del año, capaz de atraer tanto a jugadores veteranos como a quienes buscan nuevas experiencias frente al control.

Tecnología

Descubren un ataque capaz de destruir celulares a distancia mientras lo explotan para sacar millones de dinero

Tecnología

Rompió récord la mascota más longeva en la historia, vive en un tanque de laboratorio inadvertida para la ciencia

Tecnología

Snapchat anuncia novedades para proteger a los menores, ¿de qué se tratan?

Tecnología

¿Por qué están dejando de usar Magis TV y Xuper TV en Colombia?

Tecnología

Profesora acusa a Grok, la IA de Elon Musk, de crear imágenes íntimas sin consentimiento: “Es un secuestro digital de tu cuerpo”

Tecnología

Elon Musk hizo anuncio sobre los robots humanoides y anticipó un cambio sin precedentes: “Será más inteligente que toda la humanidad”

Tecnología

Meta extiende los anuncios publicitarios en Threads a nivel global

Tecnología

Netflix amplía su oferta de videojuegos en la nube: confirmó un simulador de fútbol FIFA para 2026

Tecnología

Los cinco videojuegos más difíciles de la historia: así es como ponen a prueba su creatividad y paciencia

Tecnología

La historia de joven que se hizo millonario tras dejar la escuela y dedicarse a los videojuegos

El cierre de febrero está marcado por sagas legendarias que vuelven a captar la atención del público y por proyectos independientes que, tras años de espera, finalmente ven la luz.

Más de Tecnología

Miles de dispositivos fueron explotados sin que sus dueños notaran actividad extraña.

Descubren un ataque capaz de destruir celulares a distancia mientras lo explotan para sacar millones de dinero

Nuevas entregas y regresos destacados llegan a las principales plataformas en febrero.

Adiós a los retrasos: los esperados lanzamientos que dominarán las consolas en febrero 2026

La curiosidad de una exalumna llevó a uno de los hallazgos más inesperados de la biología marina reciente.

Rompió récord la mascota más longeva en la historia, vive en un tanque de laboratorio inadvertida para la ciencia

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, calificó la conducta de Snapchat como "especialmente atroz"

Snapchat anuncia novedades para proteger a los menores, ¿de qué se tratan?

Problemas técnicos han reducido el atractivo de estas plataformas en el país.

¿Por qué están dejando de usar Magis TV y Xuper TV en Colombia?

Grok, la IA de X, es acusada de violencia digital por profesora universitaria.

Profesora acusa a Grok, la IA de Elon Musk, de crear imágenes íntimas sin consentimiento: “Es un secuestro digital de tu cuerpo”

Elon Musk lanza una predicción inquietante sobre los robots humanoides y la IA.

Elon Musk hizo anuncio sobre los robots humanoides y anticipó un cambio sin precedentes: “Será más inteligente que toda la humanidad”

Meta introdujo una función llamada “publicaciones fantasma”.

Meta extiende los anuncios publicitarios en Threads a nivel global

Con reminiscencias de "La guerra de las galaxias": la televisión estatal china muestra una simulación por computadora del supuestamente proyectado portaaviones espacial "Luanniao", que superaría en tamaño a todos los portaaviones terrestres.

China presenta un portaviones espacial sin precedentes: más grande cualquier buque de guerra

El acceso no autorizado a cámaras de computadoras y dispositivos móviles crece junto al uso digital intensivo

Tres señales claras de que alguien podría estar accediendo a la cámara de su PC o celular sin que lo sepa

Noticias Destacadas