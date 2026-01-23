Adiós a los retrasos: los esperados lanzamientos que dominarán las consolas en febrero 2026

Febrero de 2026 se perfila como uno de los meses más intensos para la industria de los videojuegos.
Tras años marcados por aplazamientos y calendarios inciertos, las principales compañías llegan con una agenda cargada de estrenos que prometen mantener ocupados a jugadores de todos los gustos.
Estos son los estrenos de videojuegos que marcarán febrero de 2026
Desde grandes franquicias hasta propuestas independientes muy esperadas, el segundo mes del año se convierte en un auténtico escaparate de novedades para consolas, PC y dispositivos móviles.
En menos de un mes estarás en el centro de la mayor guerra de clanes. Lealtad, traición y una nueva vida te aguardan en Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
Lealtad, traición y una nueva vida te aguardan en Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties pic.twitter.com/QrZNvT60HK
- PUBG: Blindspot — PC — 5 de febrero de 2026
- JDM: Japanese Drift Master — PS5 — 6 de febrero de 2026
- Nioh 3 — PS5 / PC — 6 de febrero de 2026
- PGA Tour 2K25 — Switch 2 — 6 de febrero de 2026
- Crisol: Theater of Idols — PC / PS5 / Xbox Series X — 10 de febrero de 2026
- Mewgenics — PC — 10 de febrero de 2026
- Romeo is a Dead Man — PS5 / Xbox Series X / PC — 11 de febrero de 2026
- Tomb Raider (2013) — Android / iPhone — 12 de febrero de 2026
- Yakuza Kiwami 3 y Dark Ties — PC / PS4 / PS5 / Xbox Series X / Switch 2 — 12 de febrero de 2026
- REANIMAL — PC / PS5 / Xbox Series X / Switch 2 — 13 de febrero de 2026
- Rune Factory: Guardians of Azuma — PS5 — 13 de febrero de 2026
- Avowed — PS5 — 17 de febrero de 2026
- Star Trek: Voyager – Across the Unknown — PC / Xbox Series X / Switch 2 / PS5 — 18 de febrero de 2026
- Styx: Blades of Greed — PC / PS5 / Xbox Series X — 19 de febrero de 2026
- Ys X: Proud Nordics — PC / Switch 2 / PS5 — 20 de febrero de 2026
- No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES — PS4 / PS5 / Xbox Series X — 26 de febrero de 2026
- Resident Evil 7: Biohazard — Switch 2 — 27 de febrero de 2026
- Resident Evil 8: Village — Switch 2 — 27 de febrero de 2026
- Resident Evil Requiem — PS5 / Xbox Series X / PC / Switch 2 — 27 de febrero de 2026
Febrero se despide con grandes sagas y estrenos largamente esperados
Febrero de 2026 no solo deja atrás los retrasos: se consolida como uno de los meses más completos y variados del año, capaz de atraer tanto a jugadores veteranos como a quienes buscan nuevas experiencias frente al control.
🚨 OJO 🚨— Noticias PlayStation (@NotiPlay_) December 18, 2025
Ha salido un "nuevo" trailer de Resident Evil Requiem donde se añadió un diálogo nuevo.
"Leon... nos estamos quedando sin tiempo."pic.twitter.com/BKgT9ryBlp
El cierre de febrero está marcado por sagas legendarias que vuelven a captar la atención del público y por proyectos independientes que, tras años de espera, finalmente ven la luz.