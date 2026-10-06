En agua y tierra: los nuevos aviones que buscan cambiar el turismo en Medellín

Los hidroaviones ya están en Colombia, listos para facilitar el transporte aéreo de varios territorios del país. En este caso, se trata de Medellín, lugar en el que Alma Air comenzó sus operaciones con el propósito de ofrecer nuevas experiencias y reducir los tiempos que se gastan normalmente en vehículos tradicionales.

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Esta operación se logró desde el aeropuerto Olaya Herrera, lugar en el que comenzaron a salir vuelos de Medellín a Guatapé, un trayecto que antes, dependiendo del tráfico, podría llevar horas para los conductores.

Sin embargo, con este nuevo servicio, el recorrido pasa a tan solo quince minutos, tiempo que las personas también pueden aprovechar, debido a que en esta oferta se contemplan diferentes paisajes que complementan la experiencia turística.

Este trayecto es posible gracias a un Cessna 208 Caravan modificado con flotadores, una aeronave que puede llevar a seis pasajeros y a dos pilotos. Además, por sus características, es capaz de despegar y aterrizar tanto en agua como en tierra.

Asimismo, con esta nueva iniciativa se busca fortalecer el turismo en la capital de Antioquia, pero, sobre todo, mejorar la conectividad entre diferentes territorios en los que el transporte convencional puede llegar a ser complicado.

Alma Air. Foto: Cortesía Alma Air

Por otro lado, la compañía ha resaltado que las condiciones en Antioquia, Córdoba y Bolívar son perfectas para llevar a cabo estas operaciones, debido a que los aviones necesitan entre 600 y 900 metros de superficie de agua para poder despegar y acuatizar.

Por su parte, también se recordó que Colombia ya tenía una tradición vinculada con los hidroaviones, ya que unas de las primeras aeronaves que comenzaron a circular en el país fueron estas. Además, en esa época, estos vehículos eran fundamentales para conectar comunidades apartadas de las grandes urbes.

Con esta iniciativa se podría comenzar a dar la apertura de nuevas oportunidades económicas que permitan fortalecer el comercio de diferentes regiones de Colombia, en las que el turismo es un factor fundamental para su economía.

Este proyecto lleva en marcha desde 2019; sin embargo, se había visto afectado por diferentes problemáticas como el covid, hecho que obligó a una pausa, pero en 2024 fue retomado.

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Además, por el terremoto vivido el 10 de agosto, la aeronave disponible para estos recorridos fue utilizada para cargar ayudas humanitarias que pudieran beneficiar a los damnificados.

Con esta nueva estrategia se espera reforzar la gran oferta turística con la que ya cuenta Medellín y, sobre todo, disminuir los tiempos de viaje entre diferentes zonas.