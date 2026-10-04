El día que BTS llegó a la ONU y dejó un conmovedor mensaje sobre el planeta: aquí la historia

Mientras miles de seguidores se preparaban para los conciertos de BTS durante este fin de semana en Bogotá, hay una faceta de la agrupación que vale la pena recordar lejos de los escenarios.

BTS ya está en Bogotá: así fue la llegada de la banda surcoreana a Colombia para sus conciertos en El Campín

En 2021, los siete integrantes llegaron hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para participar en una jornada dedicada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El grupo surcoreano participó el 20 de septiembre de 2021 en el ‘SDG Moment’, un evento de Naciones Unidas creado para impulsar nuevamente las metas globales y llamar la atención sobre los desafíos que enfrentaba el mundo.

BTS asistió como enviado presidencial especial de Corea del Sur para las futuras generaciones y la cultura.

Recomendaciones para ver a BTS en Bogotá. Foto: Getty Images

En ese escenario, la agrupación llevó un mensaje centrado en el papel de los jóvenes frente a los cambios que atravesaba el planeta. Naciones Unidas destacó entonces su llamado a mirar el futuro con esperanza y a actuar por un mundo más saludable, verde y sostenible.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la presentación de ‘Permission to Dance’, grabada en la sede de Naciones Unidas.

El video acompañó el mensaje del grupo sobre la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y buscó conectar esas metas con las nuevas generaciones.

La intervención ocurrió además en un momento marcado por la pandemia de covid-19. La ONU advertía que la crisis había complicado el avance de objetivos relacionados con la pobreza, la desigualdad y la protección del medioambiente.

Durante el encuentro, los integrantes de BTS defendieron la capacidad de los jóvenes para adaptarse a los cambios y asumir nuevos desafíos.

La ONU, por su parte, recordó que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean una hoja de ruta para combatir la pobreza, proteger el planeta y mejorar las condiciones de vida hacia 2030.

Onu building with flags under a blue sky in New York, USA Foto: Getty Images

Cinco años después de aquella aparición, la agrupación llega a Bogotá para presentarse este 2 y 3 de octubre de 2026 en el estadio El Campín. Las dos fechas están agotadas y se espera una asistencia superior a 53.000 personas por noche.

La llegada del grupo vuelve a poner sobre la mesa aquella faceta de BTS que no necesariamente aparece cuando se habla de sus grandes conciertos.

Más allá de la música, sus integrantes utilizaron en 2021 uno de los escenarios internacionales más importantes para hablar de juventud, cambio, sostenibilidad y futuro.

Es un antecedente que cobra nuevamente relevancia mientras Bogotá recibe a la agrupación y miles de personas se preparan para verla en uno de los eventos musicales de mayor magnitud que tendrá la ciudad este año.