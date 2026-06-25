DT de Ecuador calla a los que decían que “vendía humo” y sorprende con sus palabras tras triunfo ante Alemania

La selección Ecuador concedió una “alegría enorme” a su pueblo al derrotar 2-1 a Alemania en el partido por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial de 2026 y clasificar a los dieciseisavos de final del torneo de la Fifa, dijo su DT, el argentino Sebastián Beccacece.

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La victoria ecuatoriana ante el tetracampeón mundial “es para el Ecuador”, expresó Sebastián Beccacece, quien fue blanco de duras críticas luego de que la Tricolor perdiera (1-0) con Costa de Marfil y empatara (0-0) con Curazao por el Grupo E del Mundial, lo que para muchos era señal de que iba a quedar eliminado.

Con goles de Nilson Angulo (9′) y Gonzalo Plata (77′) en el MetLife Stadium en East Rutherford, Ecuador hizo cuatro puntos y clasificó a la segunda ronda de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 como una de las mejores terceras.

Ecuador, que cumple su quinta participación mundialista, logró llegar a los octavos de final del certamen de Alemania 2006, en el que fue goleado 3-0 por el anfitrión. La venganza es dulce en esta ocasión y hace historia con esta victoria que va directo para los libros de historia.

Beccacece no se cambia por nadie en el Mundial 2026

“Esto no es lo que significa para mí, esto es lo que significa para el pueblo, para el Ecuador. Los jugadores le regalaron una alegría enorme al pueblo; que lo dejen disfrutar y lo dejen celebrar”, dijo Beccacece en rueda de prensa.

Sebastián Beccacece celebra en New York. Foto: Getty Images

Ante sus palabras, Sebastián celebró por todo lo alto en Nueva York y no se cambiaba por nadie. En el gol de Gonzalo Plata, su euforia fue de éxtasis y corrió por toda la cancha con sus compañeros y demás jugadores. Al final, fue a abrazar a su familia, que estaba en las gradas del MetLife Stadium.

El día que le dijeron a Beccacece que vendía humo

Uno de los exjugadores más reconocidos de Ecuador en los últimos años es Jefferson Montero, quien no dudó al señalar al técnico argentino tras el empate ante Curazao y le pidió que deje de “vender humo”. Además, afirmó que algunos de sus excompañeros, como Álex Aguinaga o Antonio Valencia, merecían una oportunidad tras el fracaso ante la isla caribeña.

“¡Deja de vender humo y renuncia a la Tri! Ten un poco de dignidad. Le has hecho mucho daño a nuestro fútbol y a una generación que estaba llamada a ser la mejor de la historia. Hace mucho tiempo advertí que esto podía pasar teniendo a este entrenador al frente. Tenemos a referentes como Alex Aguinaga y Antonio Valencia, que se han ganado la oportunidad de dirigir a la selección. Denles una oportunidad”, escribió Montero en una historia de Instagram.

Con este triunfo ante Alemania, Sebastián le responde a Montero, además de garantizar una continuidad en el cargo, una vez finalizada la participación en el Mundial 2026.