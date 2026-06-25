Una emergencia sanitaria mantiene en alerta a los habitantes de Ciudadela Bachué II, en la localidad de Engativá.

El colapso de la red de alcantarillado ha provocado el ingreso de aguas negras a cerca de 160 viviendas, afectando la salud y las condiciones de habitabilidad de decenas de familias.

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Comunidad denuncia que la emergencia se originó tras labores de mantenimiento

Lo que inicialmente era un procedimiento rutinario de mantenimiento terminó convertido en una crisis para los residentes del sector ubicado entre las calles 82B y 83A con carrera 97D.

De acuerdo con denuncias de la comunidad y del concejal José Cuesta Novoa, el problema se habría originado hace cuatro o cinco meses, durante trabajos realizados por operarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

Según la denuncia, durante una intervención para destapar una cañería, los trabajadores introdujeron una manguera que quedó atascada dentro del sistema.

Ante la imposibilidad de retirarla, esta habría sido cortada y una parte quedó en el interior de la tubería principal.

Con el paso del tiempo, ese fragmento habría generado un taponamiento que terminó provocando el colapso de la red de alcantarillado y el desbordamiento de aguas residuales hacia las viviendas.

Según lo que registra el medio Alerta Bogotá, los habitantes aseguran que la situación se agravó desde el pasado 20 de junio, cuando las aguas comenzaron a ingresar a los apartamentos del primer piso.

Uno de los residentes relató que las condiciones se volvieron insostenibles para las familias afectadas.

“Tenemos tres niñas, una de ellas ya estuvo hospitalizada por los malos olores. Nos vimos obligados a trasladarnos de apartamento porque así no podemos estar”, señaló el habitante en declaraciones difundidas por el concejal José Cuesta.

La emergencia ha tenido repercusiones en la salud de los residentes.

Según la información divulgada, una niña del sector tuvo que ser hospitalizada de urgencia por complicaciones respiratorias y afecciones en la piel asociadas a la exposición prolongada a los olores y bacterias presentes en las aguas residuales.

S egún la fuente en mención, los vecinos afirman que han presentado al menos seis solicitudes oficiales ante la EAAB para reportar la situación, pero aseguran que hasta el momento no han recibido una solución efectiva.

Mientras tanto, varias familias han optado por abandonar temporalmente sus viviendas debido a los malos olores y a la presencia constante de aguas contaminadas dentro de sus hogares.

Gerente @navendanog la grave situación de salubridad pública denunciada a la @AcueductoBogota mediante 6 radicados de ciudadela Bachué Il entre calles 82 B y 83 A con Kra 97 D, al presentarse desde el sábado 20 de junio desbordamiento de aguas servidas de unas 160 viviendas… pic.twitter.com/33dBvRqmRb — Jose Cuesta Novoa (@jcuestanovoa) June 24, 2026

EAAB bajo presión por colapso en el alcantarillado de Bachué

Ante la gravedad de los hechos, el concejal José Cuesta Novoa pidió una intervención inmediata de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

A través de sus redes sociales, advirtió que la situación representa un problema de salubridad pública que afecta especialmente a niños y adultos mayores.

“La grave situación de salubridad pública afecta la salud de niños y adultos mayores. La crisis fue causada por la EAAB cuando introdujeron una manguera para destapar la cañería y dejaron un pedazo dentro de la tubería, lo que generó el taponamiento y el desbordamiento de las aguas servidas”, manifestó el cabildante.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá respondió al caso mediante un mensaje dirigido al concejal.

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En él indicó que revisará el caso para establecer las causas de la emergencia y buscar una solución.

“Queremos validar al detalle la situación presentada. Nuestro equipo operativo va a revisar la situación que nos informa para dar solución lo más pronto posible. Gracias por el reporte, seguimos atentos al caso”, señaló la entidad.

mediante un mensaje dirigido al concejal, en el que indicó que revisará el caso para establecer las causas de la emergencia y buscar una solución.

“Queremos validar al detalle la situación presentada. Nuestro equipo operativo va a revisar la situación que nos informa para dar solución lo más pronto posible. Gracias por el reporte, seguimos atentos al caso”, señaló la entidad.