Este es el sector de Bogotá con la peor calidad del aire, según las autoridades ambientales

Bajo la figura denominada “Área Fuente”, las autoridades ambientales determinaron cuál sería la zona de Bogotá con la peor calidad de aire, debido a la cantidad de diversas fuentes de emisiones que generan contaminantes atmosféricos.

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La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) determinó, gracias al seguimiento y análisis del aire, catalogar a Mochuelo (alto y bajo), en la localidad de Ciudad Bolívar, como Área Fuente de Contaminación Atmosférica Clase I (contaminación alta), posicionando la zona como el lugar de Bogotá con peor calidad en el aire.

Esta declaratoria tiene una vigencia de diez años o se finalizará hasta que la CAR vuelva a hacer nuevos estudios en los que observe cómo ha cambiado la situación en la capital y se haga una reclasificación del listado.

De acuerdo al estudio realizado, se determinó que la principal causa de contaminación en el sector son las actividades asociadas a la minería de arcilla y la producción de materiales para la construcción, desarrolladas por fundidoras, asfalteras, cementeras y ladrilleras que emitirían gases contaminantes.

Se estima que en Mochuelo la concentración de contaminantes supera la norma anual en más del 75 % de los casos, lo que obligó a que las autoridades ambientales adoptaran medidas de contingencia, un control estricto de los alrededores y la creación de programas que puedan reducir esta problemática que se podría extender hasta por diez años.

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Carlos Emilio Gutiérrez, subdirector general de Planificación y Ordenamiento Ambiental de la CAR, declaró que “para tomar una decisión como esta, en la CAR Cundinamarca tuvimos en cuenta los análisis de calidad del aire de los últimos nueve años, que evidencian niveles persistentemente elevados de PM2.5, y con picos marcados en los años 2022, 2024, 2025 y lo corrido de 2026, lo que refleja una condición sostenida de deterioro ambiental, que nos obligó a tomar esta decisión”.

Por otro lado, la institución estableció un plazo máximo de seis meses para que entre las entidades territoriales de la zona y los actores industriales se establezcan metas anuales que ayuden a disminuir el material particulado que fomenta la contaminación del entorno.

Esta declaratoria se hace bajo lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, el cual agrupa diferentes regulaciones en el tema ambiental, fundamentando la decisión en los análisis técnicos realizados por la CAR, en donde se determinó que las alertas por mala calidad en el aire persisten, presentando un comportamiento crítico durante 2024 y 2025.