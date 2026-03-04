Bogotá

Ultimátum en zona de Bogotá por mala calidad del aire: esta es la localidad que alertó la CAR

Según los lineamientos de las autoridades, los indicadores reportados pueden llegar a generar complicaciones en la salud de los vecinos del sector.

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

4 de marzo de 2026, 9:32 a. m.
La medida no advierte una mala calidad del aire en toda la ciudad.
La medida no advierte una mala calidad del aire en toda la ciudad. Foto: Secretaría de Ambiente

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) declaró el nuevo nivel de alerta preventiva por mala calidad del aire en el sector Mochuelo, zona rural de Bogotá, luego de evidenciar concentraciones de niveles altos de material particulado (PM2.5) en ese punto de monitoreo ubicado en Ciudad Bolívar.

Esta medida se tomó en la mañana de este miércoles, tras el levantamiento de una alerta similar ocho días antes.

La CAR informó que la estación registró niveles altos de PM2.5, contaminante que, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, está asociado a efectos adversos en la salud humana. Puede impactar en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

“Esto no es un simulacro ni una decisión administrativa, es una alerta que se decreta técnicamente y con la cual la Dirección Regional Bogotá – La Calera tiene una instrucción clara: seguimiento estricto y medidas contundentes para los responsables de este daño en la calidad del aire“, apuntó Alfred Ballesteros, director general de la CAR.

La CAR reafirma su compromiso con el medio ambiente. Foto: CAR

Según la entidad, las concentraciones elevadas de material particulado evidencian una falta de compromiso en la implementación de medidas efectivas de mitigación por parte de actores industriales ubicados en la zona de Mochuelo, donde operan ladrilleras, asfalteras y cementeras.

No obstante, en este sector de la ciudad también se encuentra el Relleno Sanitario Doña Juana, lugar en el que reposan todos los residuos de Bogotá y algunos municipios aledaños. Que, según entidades distritales, recibe más de 6.000 toneladas diarias de basura, utilizando técnicas de compactación, cobertura de basuras, tratamiento de lixiviados y manejo de biogás; lo que genera retos ambientales para el sector.

Relleno Doña Juana avanza en gestión técnica y ambiental: “Se han reutilizado más de 9.000 toneladas por mes de residuos de construcción y demolición”

Por su parte, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá ha señalado en informes técnicos previos que el sector de Ciudad Bolívar presenta históricamente presiones asociadas a fuentes industriales y condiciones meteorológicas que dificultan la dispersión de contaminantes.

Riesgos de salud para los ciudadanos

De acuerdo con lineamientos del Instituto Nacional de Salud (INS), la exposición prolongada a niveles altos de PM2.5 puede incrementar el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Desafíos de la temporada: Aumento de casos de gripe entre trabajadores de oficina
El tapabocas se convertiría en el mejor aliado de los ciudadanos. Foto: Consejo Colombiano de Seguridad (CCS)

El INS ha reiterado que las autoridades territoriales deben articular acciones de control y prevención cuando se presenten episodios de contaminación que superen los estándares nacionales.

La CAR anunció que reforzará los operativos de control y vigilancia sobre las actividades productivas que se desarrollan en Mochuelo. Esta entidad aseguró que sus equipos técnicos mantendrán monitoreo constante de la calidad del aire y evaluarán la adopción de medidas adicionales en caso de persistir las condiciones adversas.

