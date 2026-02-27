Polvo del Sahara en Bogotá: Secretaría de Salud emite alerta preventiva y entrega recomendaciones

Ante la llegada de una masa de aire con partículas de arena del desierto del Sahara provenientes del norte de África, prevista para esta semana, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá informó que no se esperan impactos significativos en la calidad del aire de la ciudad.

La entidad explicó que las condiciones meteorológicas actuales, caracterizadas por alta nubosidad y presencia de lluvias, favorecen la dispersión y el lavado de la atmósfera, lo que reduce la concentración de material particulado.

Ideam aclara cuándo llegará el polvo del Sahara a Colombia: subdirectora confirma a SEMANA

La información se sustenta en el seguimiento realizado por la Secretaría Distrital de Ambiente, que utiliza herramientas satelitales, modelos de pronóstico y el monitoreo permanente de la Red de Calidad del Aire de Bogotá. Estas mediciones permiten evaluar el comportamiento de contaminantes y anticipar posibles afectaciones en la capital.

No obstante, ambas entidades indicaron que continuarán con el monitoreo y la vigilancia permanente de la calidad del aire, y reiteraron que el material particulado es uno de los contaminantes atmosféricos con mayor impacto en la salud pública.

La exposición prolongada a este contaminante puede aumentar la morbilidad y mortalidad por enfermedades respiratorias, cardiovasculares, cáncer, alteraciones en el desarrollo neurológico infantil y desenlaces adversos en gestantes, como parto pretérmino y bajo peso al nacer.

Polvo del Sahara en Bogotá. Foto: Guillermo Torres

Las autoridades señalaron que la población más sensible incluye a personas mayores de 60 años, niñas y niños, gestantes y personas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares o que afecten el sistema inmunológico.

Por esta razón, recomendaron consultar la página oficial: Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (IBOCA), donde se informa el nivel de riesgo y las recomendaciones correspondientes.

“Dado que la ciudad está entrando en el pico respiratorio, el Distrito enfatiza en mantener esquemas de vacunación al día, reforzar el lavado frecuente de manos, evitar espacios poco ventilados y usar tapabocas si se presentan síntomas respiratorios, especialmente cuando se convive con personas vulnerables”, indicó Julián Fernández, subsecretario de salud pública.

Finalmente, las autoridades invitaron a la ciudadanía a contribuir con la mejora de la calidad del aire mediante el uso de medios de movilidad de cero o bajas emisiones, el adecuado mantenimiento de los vehículos y la reducción de prácticas que generen contaminación, como fogatas, pólvora, chimeneas, consumo de tabaco o vapeadores.

“Ante cualquier signo de alarma o deterioro clínico, se debe acudir oportunamente a los servicios de salud y seguir atentos a la información oficial de las autoridades ambientales y sanitarias”, indicó la entidad.