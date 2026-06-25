Las Fuerzas Militares anunciaron cooperación humanitaria con Venezuela tras los dos terremotos que sacudieron a Caracas y regiones aledañas como La Guaira.

Dentro de la cooperación que se anunció, se determinó el apoyo con dos aviones y un helicóptero, entre otras capacidades.

“Ante la tragedia que golpea a Venezuela y sus ciudadanos, nuestras @FuerzasMilCol, en cabeza del @mindefensa, mantienen el alistamiento de capacidades para apoyar las labores de asistencia y búsqueda”, indicaron las Fuerzas Militares.

Añadió la autoridad militar que “la @FuerzaAereaCol dispone de dos aeronaves Hércules C-130 que movilizarán al equipo USAR-COL 1 y 12 toneladas de ayuda humanitaria”.

Así mismo, indicó que “⁠de ese equipo, harán parte un suboficial del @COL_EJERCITO, así como tres Infantes de Marina, un oficial médico veterinario y tres caninos de nuestra @ArmadaColombia. Adicionalmente, el Ejército mantiene disponible un pelotón USAR-COL especializado en búsqueda y rescate urbano, un helicóptero y un pelotón de Acción Integral de @Ejercito_CAAID para fortalecer la respuesta si la situación lo requiere”.