Confidenciales

Así será el apoyo de Colombia a Venezuela tras terremotos en el vecino país

Las Fuerzas Militares anunciaron cooperación humanitaria.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
25 de junio de 2026 a las 3:25 p. m.
Venezuela sufrió dos terremotos.
Venezuela sufrió dos terremotos. Foto: Suministrado a Semana

Las Fuerzas Militares anunciaron cooperación humanitaria con Venezuela tras los dos terremotos que sacudieron a Caracas y regiones aledañas como La Guaira.

Dentro de la cooperación que se anunció, se determinó el apoyo con dos aviones y un helicóptero, entre otras capacidades.

“Ante la tragedia que golpea a Venezuela y sus ciudadanos, nuestras @FuerzasMilCol, en cabeza del @mindefensa, mantienen el alistamiento de capacidades para apoyar las labores de asistencia y búsqueda”, indicaron las Fuerzas Militares.

Añadió la autoridad militar que “la @FuerzaAereaCol dispone de dos aeronaves Hércules C-130 que movilizarán al equipo USAR-COL 1 y 12 toneladas de ayuda humanitaria”.

Así mismo, indicó que “⁠de ese equipo, harán parte un suboficial del @COL_EJERCITO, así como tres Infantes de Marina, un oficial médico veterinario y tres caninos de nuestra @ArmadaColombia. Adicionalmente, el Ejército mantiene disponible un pelotón USAR-COL especializado en búsqueda y rescate urbano, un helicóptero y un pelotón de Acción Integral de @Ejercito_CAAID para fortalecer la respuesta si la situación lo requiere”.