La Cruz Roja Colombiana anunció la activación de un canal nacional para apoyar a las personas que, desde Colombia, no han logrado comunicarse con familiares o seres queridos tras los terremotos registrados en Venezuela.

Además de habilitar una línea de atención para el restablecimiento del contacto, la organización puso en marcha una campaña de donaciones para fortalecer la respuesta humanitaria en las zonas afectadas.

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Línea nacional para buscar familiares en Venezuela

La emergencia provocada por los fuertes terremotos registrados en Venezuela movilizó la respuesta humanitaria de la Cruz Roja Colombiana.

La institución anunció la activación de un canal nacional para ayudar a las personas que se encuentran en Colombia y no han podido establecer comunicación con familiares o seres queridos en las zonas afectadas.

De igual manera, lanzó una campaña de donaciones para apoyar las labores de asistencia.

Los ciudadanos pueden comunicarse a través de WhatsApp (+57) 321 213 9525 o escribir al correo electrónico rcf@cruzrojacolombiana.org.

Esto hace parte del programa de Restablecimiento del Contacto entre Familiares (RCF), a través del cual se habilitaron mecanismos para recibir solicitudes de personas que buscan información sobre sus familiares.

La Cruz Roja explicó que este servicio busca facilitar el restablecimiento del contacto entre familiares cuando las comunicaciones se interrumpen como consecuencia de un desastre o una emergencia humanitaria.

Además de estos medios, las personas pueden acercarse a cualquiera de las seccionales de la Cruz Roja Colombiana en el país para recibir orientación e iniciar el proceso de búsqueda o restablecimiento del contacto.

#Noticias I La cruz roja Colombiana lanzó un nuevo número de teléfono para las personas que se encuentren en Colombia y tengan un familiar desaparecido por los terremotos en Venezuela.



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Así puede hacer una donación

La organización también puso en marcha la campaña #ContigoVenezuela, con la que busca recaudar recursos económicos para fortalecer la respuesta humanitaria en las comunidades afectadas.

La Cruz Roja precisó que, por ahora, está recibiendo únicamente donaciones en dinero, ya que este mecanismo permite adquirir los insumos que realmente requieren las familias afectadas y distribuirlos de forma más rápida y eficiente.

Las personas interesadas pueden contribuir mediante:

La plataforma oficial de donaciones de la Cruz Roja Colombiana.

Daviplata.

Transferencia o consignación a la cuenta corriente Davivienda No. 0560455069996490, a nombre de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana.

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La institución pidió a los ciudadanos utilizar únicamente los canales oficiales para evitar fraudes y garantizar que los recursos lleguen directamente a la operación humanitaria.

La Cruz Roja Colombiana aseguró que mantendrá activa su respuesta humanitaria y continuará coordinando acciones con la Cruz Roja Venezolana y la Federación Internacional.

Esto, para atender las necesidades de las comunidades afectadas y facilitar el contacto entre las familias separadas por la emergencia.