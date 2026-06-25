Impactantes imágenes del antes y el después: Google Maps muestra la destrucción que dejó el terremoto en Venezuela

El doble terremoto ocurrido el miércoles por la noche en Venezuela hizo colapsar o dañó gravemente decenas de edificios en el estado de La Guaira, la zona más afectada, constató este jueves una corresponsal de la AFP, que vio al menos dos muertos.

Científicos de la NASA advierten: esta ciudad de América podría quedar bajo el agua por un preocupante hundimiento

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló que los sismos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 dejaron al menos 32 fallecidos y más de 700 heridos, pero este balance no incluye las víctimas en La Guaira, declarada como “zona de desastre”.

Según el equipo de la AFP presente en el terreno, ciudades como Catia la Mar no cuentan con electricidad y muchos de sus habitantes se encuentran pernoctando en las calles o buscando a sus familiares entre los escombros.

Hotel Eduard's de La Guaira, Venezuela. Antes y después del terremoto.🥹 pic.twitter.com/uOuXujy388 — Perradorable🐩🇪🇸 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇵🇹 🇳🇿 (@perraborde) June 25, 2026

Detrás de una camioneta, los reporteros pudieron ver a un hombre y una mujer muertos.

“Puedes ver las estructuras como están, como esta que está aquí totalmente colapsada, y lo que hace falta es ayuda, más que todo con los equipos técnicos”, aseguró a la AFP José Pacheco, jefe de operaciones del Grupo Rescate Unido de Venezuela.

“Los equipos que están en Caracas, que saben qué (herramientas) usar, que pueden venir a ayudar aquí a La Guaira, que se vengan, que hace falta aquí esa parte humana para todos salir de este gran problema que tenemos”, añadió.

La Guaira,Imagen que tiene menos de 24 horas (Antes y Después) pic.twitter.com/lo1MXKxPdR — GABO⚔️🇻🇪🇸🇾الحلبي (@Abujirji) June 25, 2026

Widespread damage in La Guaira, Venezuela, seen in these new satellite photos from @vantortech



These neighborhoods are just 10 miles north of central Caracas pic.twitter.com/opGcdFTQc1 — Avery Schmitz (@avery__schmitz) June 25, 2026

El antes y después de la tragedia

En redes sociales circulan imágenes que muestran la magnitud de la tragedia ocurrida en Venezuela. Reconocidos edificios, hoteles y otros lugares emblemáticos que antes destacaban por su belleza ahora aparecen reducidos a escombros tras el doble terremoto registrado recientemente.

Los usuarios y medios internacionales han compartido comparaciones de imágenes de Google Maps y Street View, con el objetivo de mostrar cómo eran algunos de estos lugares antes del devastador sismo que sacudió el norte del país y que dejó una estela de destrucción en varias regiones.

🧵 #Hilo | #SASSLA



Antes vs Después



Panorama de edificios colapsados / severamente dañados tras los terremotos de 7.2 y 7.5 [Mw] con epicentros en #Yaracuy, 🇻🇪 #Venezuela [24/Jun/2026)



I. Edificios residenciales de Petunia I y II (frente al Hotel Altamira), barrio de Los… pic.twitter.com/c8RTJQ34o2 — SASSLA (@SasslaMx) June 25, 2026

⛪️ #LaGuaira



Así lucía la Iglesia San Sebastián de Maiquetía antes y después de los sismos registrados en Venezuela.



Las imágenes evidencian el impacto que sufrió la estructura tras el movimiento telúrico. pic.twitter.com/zibdNqjBA6 — Desgobierno🚨🎙️ (@DesgobiernoVe) June 25, 2026

Algunas torres residenciales de esa población presentan grandes grietas y paredes caídas, mientras que decenas de otras edificaciones quedaron totalmente destruidas, constataron los reporteros en un recorrido por el lugar.

Ahora, la Guaira enfrenta un panorama aún más complejo. El colapso de decenas de edificaciones, los daños en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y las afectaciones en el puerto dificultaron la llegada de ayuda y el traslado de personas. Las autoridades declararon la región como zona de desastre mientras continúan las evaluaciones estructurales.

El Antes y el Después en La Guaira, Venezuela, tras el doble Terremoto 7.2-7.5 pic.twitter.com/3MuSpSByrU — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) June 25, 2026

Foto comparativa de edificios en Playa Grande, La Guaira, antes y después de los dos terremotos de magnitudes 7.1 y 7.5 (ocurridos ayer por la tarde en #Venezuela). pic.twitter.com/gvypFZ8j7G — Verdad es Poder🇵🇷🇺🇸 (@VerdadEsPoder) June 25, 2026

*Con información de AFP.