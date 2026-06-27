Colombia presta el servicio de búsqueda y rescate en el estado de La Guaira, el más afectado por los sismos registrados en Venezuela. El USAR COL-1, equipo élite de búsqueda y rescate, fue asignado por las autoridades venezolanas para operar en esta zona, donde se concentra el mayor número de estructuras colapsadas y personas afectadas.

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En la mañana de este sábado, el equipo USAR COL-1 logró establecer contacto con un menor de 11 años atrapado en un edificio colapsado y, desde entonces, concentra todos sus esfuerzos en su rescate. Mientras avanzan las maniobras, los especialistas le suministran agua para preservar sus condiciones durante la operación.

Las donaciones recolectadas en Colombia serán enviadas próximamente a las familias afectadas por los recientes terremotos en Venezuela. Foto: Composición Semana( AFP/ Instagram @dracristinaangel

La misión, que se extenderá por 10 días, es coordinada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, los Bomberos, la Defensa Civil Colombiana, la Cruz Roja Colombiana, la Policía Nacional, la Armada Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

De manera paralela, la Sala de Crisis Nacional, liderada por la UNGRD, evalúa el envío de un hospital de campaña y personal médico para ampliar la capacidad de atención en salud, de acuerdo con las necesidades identificadas por las autoridades venezolanas.

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Colombianos repatriados en vuelos humanitarios

Como parte de la operación humanitaria, 47 ciudadanos colombianos, entre ellos 19 niños deportistas, fueron repatriados en los mismos aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que transportaron al equipo USAR COL-1 hacia Venezuela.

Cancillería y servicios consulares en Venezuela

Por su parte, la Cancillería informó que, de acuerdo con un reporte preliminar, 24 ciudadanos colombianos han fallecido como consecuencia de los sismos. La cifra continúa en proceso de verificación, en coordinación con las autoridades venezolanas.

Familiar de tres personas atrapadas bajo los escombros hace un llamado urgente a las autoridades. Foto: Getty Images

Además, se habilitaron líneas de atención consular para los colombianos en Venezuela a través del Centro Integral de Atención y Relación con la Ciudadanía (CIARC), disponible las 24 horas.

También se pondrá en funcionamiento un centro de acopio para recibir alimentos no perecederos y elementos de primera necesidad. La iniciativa atenderá principalmente a la población de la jurisdicción consular, que comprende los estados Miranda y La Guaira.

Las personas que requieran orientación o asistencia pueden comunicarse al (+57 601) 382 6999, opción 2; a la línea gratuita nacional 01 8000 938 000; a la línea gratuita en Venezuela 0800 100 7214; o escribir al correo contactenos@cancilleria.gov.co.

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Donaciones a través de la Cruz Roja Colombiana

El Gobierno nacional no está recibiendo donaciones en especie. Las personas que deseen apoyar la respuesta humanitaria podrán hacerlo mediante aportes económicos, canalizados exclusivamente a través de la campaña habilitada por la Cruz Roja Colombiana, con el fin de atender las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas.

Los aportes podrán realizarse a través de la página ayuda.cruzrojacolombiana.org, mediante la cuenta corriente Davivienda No. 0560455069996490 o por DaviPlata, en la opción Servicios – Donaciones.

Asimismo, con el propósito de apoyar a las familias afectadas, la Cruz Roja Colombiana activó un servicio de Restablecimiento del Contacto entre Familiares para las personas que hayan perdido comunicación con sus seres queridos en Venezuela. Los ciudadanos podrán comunicarse a través de la línea +57 321 213 9525 o del correo electrónico rcf@cruzrojacolombiana.org.