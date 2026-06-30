Aumenta el número de víctimas mortales por los terremotos en Venezuela

El número de víctimas por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio continúa en aumento. De acuerdo con el más reciente balance oficial, divulgado este martes, 30 de junio, al menos 1.943 personas han fallecido y 10.571 resultaron heridas como consecuencia de la emergencia.

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Durante la presentación del reporte diario, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó además que 15.866 personas permanecen damnificadas por los efectos de los sismos.

El nuevo informe representa un incremento frente al balance entregado el lunes, cuando las autoridades reportaban 1.719 personas fallecidas.

Sin embargo, en las últimas horas se han difundido en redes sociales imágenes que muestran a personal sanitario trasladando decenas de ataúdes en las zonas afectadas, reflejando la magnitud de la tragedia.

Se estima que cerca de 58.000 edificios fueron dañados. Foto: Miguel Medina/Pool AFP via AP

En paralelo, la ONU anunció el lunes que enviará 10.000 bolsas mortuorias para apoyar a las autoridades ante el previsible aumento del número de víctimas durante los próximos días.

Pese al incremento de los fallecidos, las labores de búsqueda dan resultados.

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Según el balance oficial presentado este martes, los equipos de emergencia han rescatado con vida a 6.461 personas, entre ellas un niño de dos años localizado recientemente entre los escombros.

“Si a eso sumamos las 13.400 o 13.500 personas que pudieron salir por sus propios medios o ayudados por amigos y familiares, podemos estar en una cifra de 19.861 personas que salvaron la vida en La Guaira”, la zona cero de los sismos, declaró el presidente del parlamento.

Equipos de 27 países están desplegados en la zona. Foto: AP Photo/Ariana Cubillos

La respuesta internacional también continúa creciendo. Actualmente, 27 países han desplegado cerca de 40 equipos especializados de búsqueda y rescate, conformados por más de 2.000 rescatistas y personal de apoyo, además de más de 160 perros entrenados, según informó Gianluca Rampolla, coordinador de Naciones Unidas en Venezuela.

A este esfuerzo se suma el envío de ayuda humanitaria por parte de numerosos gobiernos, organizaciones internacionales, entidades privadas e incluso clubes de fútbol, que han impulsado campañas para recaudar recursos y apoyar a los damnificados.

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La magnitud de los dos terremotos, ocurridos con apenas segundos de diferencia, provocó una devastación sin precedentes en La Guaira, la ciudad más afectada y ubicada a unos 30 minutos de Caracas.

De acuerdo con una evaluación preliminar de la NASA basada en imágenes satelitales, cerca de 58.000 edificios habrían resultado dañados o destruidos como consecuencia del desastre.

*Con información de AFP.