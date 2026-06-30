Critican a mujer en Venezuela por descalificar las donaciones que recibió: “No puedes donar una franela del tinto”

Un video difundido en redes sociales desató una controversia sobre las donaciones destinadas a los afectados por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio. Esta tragedia, de acuerdo con las cifras oficiales, deja cerca de 2.000 personas fallecidas.

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En las imágenes aparece una mujer, cuya identidad no ha sido establecida, mostrando varias prendas de vestir que, según explicó, estaban siendo recibidas como parte de la ayuda humanitaria. Durante la grabación hizo un llamado a quienes realizan donaciones para que revisen el estado de los artículos antes de enviarlos.

La publicación comenzó a circular mientras continúan las campañas de recolección de ayudas para atender a las miles de personas que perdieron sus hogares y pertenencias tras el desastre.

En el video, la mujer exhibe distintas prendas que, de acuerdo con su versión, no reúnen las condiciones necesarias para ser entregadas a quienes resultaron afectados por la emergencia.

Asimismo, insistió en que la ropa donada debe estar limpia y en buen estado, al considerar que las víctimas del desastre merecen recibir artículos que puedan utilizar con dignidad.

En el video expresó: “No podemos donarlas. Necesitamos dignidad para las personas que están allá. No podemos donar esto ni tampoco podemos donar esto. Es una ropa que tú des con cariño y con amor, no cualquier cosa que te sobró. No puedes donar la franela para el tinto o porque no la cortaste para hacer trapitos. Como esto, hay 20 cajas de ropa así”.

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Las declaraciones provocaron una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios coincidieron con el mensaje y señalaron que las donaciones deben entregarse en condiciones adecuadas para que realmente sean de utilidad, otros consideraron que cualquier prenda en buen estado puede representar una ayuda valiosa para quienes lo perdieron todo.

Mientras la polémica crecía en redes sociales, equipos internacionales de rescate y ayuda humanitaria continuaban atendiendo a los afectados por los terremotos registrados en Venezuela. Foto: AP Photo/Fernando Vergara

“A esa mujer le digo: mija, esa ropa sí sirve en el calor del día de La Guaira, malagradecida, eso está en buenas condiciones, tú cómo que eres una maldita chavista”, escribieron personas en los comentarios.

Otra usuaria indicó: “Alguien que esté desnudo porque lo perdió absolutamente todo recibirá con agrado esas prendas, siempre que estén limpias y sean utilizables. Lo que sí no justifico es que estén rotas o sucias, pero porque no se vea estéticamente nuevo o no sea de marca, no deben rechazarlo”, respondió otra usuaria.

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Mientras tanto, la ayuda humanitaria continúa llegando a Venezuela. 27 países han desplegado equipos de búsqueda y rescate para apoyar las labores entre los escombros, además de enviar miles de toneladas de alimentos, medicamentos, agua potable y otros insumos para atender a la población afectada.

Sin embargo, en redes sociales, distintos equipos de rescate han denunciado que el régimen chavista ha impedido que las labores de búsqueda, rescate y distribución de ayuda humanitaria se desarrollen de manera eficiente.