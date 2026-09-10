El llamado de atención de la Procuraduría a los gobernadores y alcaldes tras cumplirse un mes del terremoto

A un mes del terremoto que sacudió a Colombia, la Procuraduría hizo un llamado de atención a los gobernadores y alcaldes para completar lo que por obligación debieron terminar hace varios días: Registro Único de Damnificados (RUD) y de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

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A través de una circular que firmó el procurador delegado para la gestión y gobernanza territorial, se les pide a los mandatarios actualizar los datos que se convierten en el insumo para las autoridades en materia de atención de damnificados y recuperación de la infraestructura.

“Exhortó de manera urgente a las gobernaciones y alcaldías de 14 departamentos del país a completar y verificar, de forma inmediata, el reporte del Registro Único de Damnificados (RUD) y de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), correspondientes a los municipios afectados por el sismo de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto, con epicentro cerca de San José del Palmar (Chocó)”, señaló la Procuraduría.

Llamado de atención de la Procuraduría Foto: Jorge Orozco / El País

Se trata de la Circular número 005, donde el Ministerio Público advirtió que, según el consolidado de la plataforma EDAN con corte al 3 de septiembre de 2026, de los 501 municipios afectados identificados en 16 departamentos, únicamente 124 habían cargado el reporte EDAN, mientras 377 continuaban pendientes de hacerlo, pese a que el plazo de cierre del RUD venció el 4 de septiembre de 2026.

“El Ministerio Público señaló que el diligenciamiento oportuno, completo y verificado del RUD y del EDAN es determinante para la efectividad de la respuesta institucional, pues de estas herramientas depende que la ayuda humanitaria y las acciones de recuperación lleguen a quienes realmente ostentan la condición de damnificados”, advierte el ministerio público.

Insisten en la Procuraduría en que incluso hubo algunas alertas de la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD) respecto de inconsistencias en los registros que fueron enviados y que se convierten en un problema para la atención de la tragedia, lo que hace necesario corregir para evitar que se desvíe la atención humanitaria.

Llamado de atención de la Procuraduría Foto: Jorge Orozco / El País

“En consecuencia, la Procuraduría exhortó a las alcaldías municipales a completar y verificar el RUD y el EDAN, corregir las inconsistencias señaladas por la UNGRD y reportar oportunamente las dificultades técnicas que impidan el cargue de la información; a las gobernaciones, a consolidar el estado del reporte”, señaló la Procuraduría a través de su circular.