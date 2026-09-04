Presidente de la Corte Suprema reacciona a reunión con De La Espriella, amenazas a funcionarios y la relación con Petro

Las amenazas a procuradores, las intimidaciones a la funcionarios de la Rama Judicial y el riesgo latente sobre magistrados, fue uno de los temas centrales de la entrevista que el magistrado Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, tuvo con SEMANA después del encuentro que sostuvo con el presidente Abelardo De La Espriella.

El magistrado contó detalles de la reunión con el presidente de Colombia, las dificultades que existieron con el gobierno Petro, el grave problema de congestión judicial que atraviesa el país, la necesidad de convocar a un concurso de notarios, la posibilidad de eliminar el papel de la Procuraduría en procesos penales y la seguridad que se ha venido reforzando tras las advertencias en la que apareció mencionado Kiko Gómez.

SEMANA: ¿Cómo les fue con la tercera reunión que los magistrados de la Corte Suprema tuvieron con el presidente Abelardo de la Espriella?

Magistrado Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia: Fue una reunión muy cordial, podría decir que el centro de la reunión, para el presidente, tiene el interés, y lo mismo se lo indicó la Corte, en que se pueda dar un diálogo institucional armónico, que se pueda posibilitar esa colaboración armónica como lo establece la Constitución, para que el Estado y la justicia funcionen y puedan desarrollar sus labores. Se habló de que es muy importante respetar las competencias de cada poder dentro de los límites que establece la propia constitución o la ley, y que si en algún momento se presentaban dificultades, lo importante era que se resolvieran dentro de ese marco constitucional y legal, pero sobre todo dentro de un diálogo muy respetuoso entre los distintos poderes, el ejecutivo y el judicial.

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SEMANA: Teniendo en cuenta que en menos de un mes de Gobierno ya se han reunido con el presidente De La Espriella en tres oportunidades, queda la duda de ¿cómo terminó esa relación con el gobierno Petro?

I.M.L: En el anterior gobierno pues es una realidad, no hubo ese diálogo institucional armónico, por las razones que ya son conocidas. Hubo muchas dificultades en ese aspecto, pero bueno, lo importante es que ahora en este nuevo gobierno hay ese interés de posibilitarlo, que es muy importante, depende mucho de quererlo facilitar y que sea una realidad.

El presidente de la República, el doctor Abelardo De La Espriella, ha ido a la Corte en varias ocasiones, él no se había podido reunir con la Sala Plena; las dos ocasiones anteriores habló con algunos de los magistrados en particular, pero él tenía el interés de poder dirigirse, a tener un intercambio, un diálogo con los miembros de la Sala Plena, y esa reunión fue la que se pudo desarrollar ayer, hablamos de distintos temas, de alta conflictividad, litigiosidad, la corrección en la justicia, cómo mejoramos el acceso a la justicia, también del concurso notarial, de la seguridad de los funcionarios, de dos proyectos en los que el Gobierno tiene interés, la reglamentación e implementación de la jurisdicción agraria, la posible reforma al procedimiento penal.

Ayer se trataron todos esos temas y se fijó una ruta de trabajo muy concreta para que empecemos a trabajar y a poder desarrollar esos temas, e insistiendo que si no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero que las dificultades que se puedan presentar, pues podamos resolverlas dentro de los marcos constitucionales y legales, e insisto, en un marco de diálogo respetuoso.

SEMANA: ¿Hoy cuál es el panorama de la congestión judicial en Colombia y el colapso que están provocando las tutelas en materia de salud?

I.M.L: Eso es una realidad. Digamos que nosotros, desde que se implementó ese importante mecanismo para los ciudadanos, para la defensa de sus derechos fundamentales, ha sido muy importante y hemos tenido momentos en que a veces se habla de que se presentan muchas tutelas; yo creo que eso ya la gente había entendido para qué casos sí, para qué casos no, y venía siendo manejado como en parámetros normales.

Pero es cierto que en los últimos años se han disparado las tutelas, se ha crecido la cantidad que se presentan y muchas tienen que ver con el sistema de salud. Pareciera que regresáramos a años anteriores en los que se necesitaba una tutela para que le dieran una cita, le concedieran unos medicamentos, les hicieran un procedimiento, y eso se está viendo ahora mucho en el sistema judicial.

Ahí hay un problema estructural del sistema de salud que hay que atenderlo y creemos que si eso mejora, va a bajar el número de tutelas para que sean en los casos que los ciudadanos consideren.

El presidente de la Corte Suprema reconoció que la congestión judicial ha aumentado por la crisis en el sistema de salud. Foto: Suministrada a SEMANA

SEMANA: Para nadie es un secreto que una de las mayores apuestas del gobierno anterior fue transformar el sistema de salud, ¿esa iniciativa provocó la congestión que ustedes viven hoy?

I.M.L: Puede haber un relacionamiento, porque al final lo que uno puede percibir es que se presentó una crisis en el sistema de salud y los ciudadanos no les importa las discusiones técnicas o políticas que puedan presentarse en torno a la organización de un sistema, que por supuesto son debates que son muy válidos, pero al ciudadano lo que le interesa es que le presten el servicio, que le den su medicamento, que le garanticen su procedimiento. Entonces por esos las tutelas.

Al final del día, se han venido presentando una crisis en el sistema, pero el ciudadano le es ajeno a eso. Y yo creo que por eso es que dicen, bueno, al margen de que se están dando estas discusiones, de que se aprueben las reformas o que se implementen lo que requiere el sistema para que funcione mejor. Mientras eso se hace, a mí me tienen que garantizar la prestación del servicio y yo creo que es lo que están tratando de hacer los ciudadanos con el alto número de tutelas que presentan para eso.

SEMANA: Usted ha sido una de las voces más contundentes frente al concurso de notarios, ¿qué habló de ese tema con el presidente?

I.M.L: La Corte ve alta preocupación para que podamos honrar la carrera notarial. Y en ese interés también está el Gobierno. Hablamos de cómo hacemos para empezar este proceso. También se necesitan garantizar unos recursos para que se pueda desarrollar. Se necesita volver a seleccionar una universidad para que hagan las pruebas para los aspirantes. Y el gobierno dijo, el ministro se comprometió a que prontamente va a citar al Consejo Ejectivo de la Carrera Notarial para que empecemos a planear ese concurso. La idea es dejarlo listo, pero es muy importante que se puedan garantizar los recursos por parte del gobierno para que ese concurso se pueda desarrollar.

SEMANA: ¿Por qué es tan necesario que se haga este concurso notarial en el país?

I.M.L: Está en el principio de la Constitución. En la Constitución establece que los servidores públicos deben acceder a los cargos del Estado por un concurso. En la carrera judicial lo hemos visto hace poco. Nosotros sacamos adelante un concurso que duró un buen número de años, pero finalmente lo logramos sacar adelante. Y la idea es que se presenten a esos cargos las personas y que logre pasar el concurso los deban ocupar. Es lo mismo en el campo notarial.

Hasta ahora, mientras no haya concurso, la facultad de citar a los notarios la tiene el presidente de la República. Y en ciertos contextos eso está bien, pero no debe ser la regla general. Y si existe una carrera notarial, la forma de honrar y garantizar y fortalecer esa carrera notarial es que haya concursos para que los cargos que estén vacantes, pues las personas que ganan esos concursos, que pasen esas pruebas, sean quienes los ocupen y así poder cumplir con ese mandato constitucional.

SEMANA: ¿En promedio cuánto necesita poner el Gobierno De La Espriella para ese concurso?

I.M.L: Depende mucho del número de aspirantes que se puedan presentar como para garantizar, digamos, todo el proceso. Se estima que a un concurso de notarial se podrán presentar 20.000 personas en todo el país. Para un proceso de esa magnitud se necesitan más o menos entre 15.000 y 20.000 millones de pesos.

SEMANA: los anteriores gobiernos protagonizaron las ferias de las notarias antes de dejar el poder, ¿qué hacer frente a esa situación que ha tenido bastante oposición?

I.M.L: El diseño institucional está así. Mientras no haya concurso y esas vacantes no se sufran mediante el concurso, pues la facultad para asombrar a los notarios está en cabeza del presidente de la República. Entonces ese es el diseño institucional. Pero en verdad no se ha avanzado en el concurso. Desde hace años se ha insistido en él.

En ocasiones los que se presentan se han presentado dificultades y luego son suspendidos, como el que pasó con el concurso que estaba a vigente, que ya con las últimas decisiones, como el Consejo de Estado, es claro que ese concurso ya no es viable. Y pues lo que le puedo decir es que en verdad es muy importante que ojalá este concurso se pueda desarrollar para cumplir con ese mandato constitucional,

SEMANA: el Gobierno De La Espriella ha propuesto eliminar el papel de la Procuraduría en procesos penales, el procurador Eljach se opuso a esa idea, pero, ¿cuál es la postura de la Corte Suprema frente a esa posibilidad?

I.M.L: Yo creo que el papel que desempeñan los procuradores delegados en los procesos judiciales, en este caso en los procesos penales, es demasiado importante. Porque cumplen una visión de otro servidor público que le hace ver a los jueces de manera imparcial, mediado por las partes, qué puede estar pasando en un proceso y cómo pudiera ser en cierta medida la decisión que se tome.

Fíjese que en los hechos recientes que están siendo materia de investigación, fue un procurador el que le solicitó a la Corte que se revisara el caso (Kiko Gómez) que venía resuelto por parte del Tribunal (de Bogotá). Y gracias a esa labor es que se produce una decisión diferente.

Le hablo también desde mi propia experiencia en materia laboral: los procuradores han desempeñado un papel muy importante en materia de control para revisar, por ejemplo, prestaciones económicas en el sistema de seguridad social que de pronto fueron concedidas por fuera de los marcos legales. Yo creo que el papel de los procuradores en los procesos judiciales es importante.

SEMANA: No podemos terminar esta entrevista sin preguntarle por las amenazas a funcionarios de la Rama Judicial en el que estaría detrás el exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez, ¿qué ha sido lo último con esa delicada situación?

I.M.L: Esos hechos están siendo materia de investigación. Hay una preocupación en esas circunstancias porque puede comprometer la seguridad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de integrantes de la Procuraduría General de la Nación. Yo creo que lo importante es esperar que las investigaciones avancen, que puedan hacer claridad sobre esas circunstancias que fueron denunciadas. Esperemos el informe que nos pueda presentar la Fiscalía o la DIJÍN en ese tema.

SEMANA: la realidad es que hace mucho tiempo no se veía una amenaza tan grande para el sistema judicial en Colombia, ¿Qué decir frente a esa realidad?

I.M.L: Sin duda alguna esa es una situación compleja y yo he insistido que ningún servidor judicial que haga parte del sistema de justicia, sea fiscal, juez, procurador, defensor público, cualquier servidor judicial que esté en el sistema de justicia debe enfrentar amenazas, riesgos o presiones por cumplir con su labor.

Esa labor tiene que ser ejercida en total libertad, sin ningún tipo de presión y de ahí el deber de las autoridades de poder garantizar la seguridad a todos los servidores judiciales en el país. En eso hemos insistido. Yo debo manifestar que de parte de la Policía Nacional inmediatamente, una vez fueron conocidos estos hechos, estuvo a disposición de la Policía, de la DIPRO, ha hecho todas las sesiones en los estudios de seguridad para mirar las medidas que debe tomar y eso ha sido muy éxito. Lo importante es que hemos podido contar con ese apoyo para poder seguir cumpliendo con nuestra labor.

SEMANA: ¿Cómo se ha respondido a esas peticiones de que se aumente la seguridad a los magistrados y al Palacio de Justicia?

I.M.L: Esas medidas siempre se toman con un fin preventivo, un fin de precaución. Es lo que nos ha informado el señor director de la Policía. Hay unas medidas que se han tomado con ese fin. Van a ser inicialmente en actividades temporales y a medida que los estudios de riesgo, de seguridad, vayan arrojando cuestiones diferentes, seguramente la irán incrementando.

Lo importante ahora es resaltar que hemos contado con ese apoyo y que gracias a esa respuesta tan inmediata de la Policía, al menos hay una mayor tranquilidad por parte de los magistrados. Porque de otra manera sería muy complejo de que hubiera incertidumbre en la seguridad o en los medios para poder cumplir con nuestra labor. La respuesta ha sido muy efectiva, muy oportuna y estamos muy satisfechos por esa respuesta tan inmediata de la Policía Nacional.