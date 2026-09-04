A su llegada al búnker de la Fiscalía General, en medio de la investigación en su contra por una presunta relación con las masacres del Aro y La Granja, el expresidente Álvaro Uribe Vélez aprovechó para desmarcarse de lo que han denominado ‘petrouribismo’.

“Me acusan de petrouribismo”: el expresidente Álvaro Uribe habló de falsos positivos, de ministros de su gobierno y de supuestas alianzas con el petrismo. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/L9AyDoMT8u — Revista Semana (@RevistaSemana) September 4, 2026

“Ahora me acusan de ‘petrouribismo’ para sembrar desconfianza en nuestros compañeros de lucha”, señaló el exmandatario al hacer referencia a los señalamientos que se han hecho en su contra y el partido Centro Democrático por presuntamente aliarse con la bancada petrista para, entre otras cosas, elegir el pasado 20 de julio a Honorio Henríquez.

En esa ocasión, el gobierno tenía como candidato al senador del Partido de La U, Alfredo Deluque, pero fue derrotado por el candidato del Centro Democrático, Honorio Henríquez. Hecho que creó una narrativa en varios sectores políticos frente a un apoyo del Pacto Histórico al partido fundado por el expresidente Uribe.

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Frente a este capítulo, el exjefe de Estado manifestó que “al gobierno Petro lo combatimos mirando a los ojos y sin pretensiones de pactos o favorecimientos. Elegimos un presidente del Senado con condiciones de patriota”.

En otro de los apartes de su declaración a los medios, el expresidente aseguró que en los últimos años se ha intentado, por vía judicial, afectar su buen nombre, integridad y carrera política.

“Son movidas del expresidente Petro”: Álvaro Uribe advirtió que el expresidente Gustavo Petro estaría detrás de las acusaciones en su contra y del nuevo llamado de la justicia. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/vtjGnnyVne — Revista Semana (@RevistaSemana) September 4, 2026

“Me han acusado de violación de derechos humanos a pesar de la política de seguridad democrática. El término de falsos positivos lo acuñó alguien de mi Gobierno que mejor debió evitarlos o sancionarlos a tiempo, me han acusado de sobornar testigos por la resuelta defensa de mi reputación”, afirmó el expresidente Uribe.

En este sentido, señaló que desde diferentes sectores políticos se le ha querido vincular con actividades contrarias a la ley. Todo esto, sin que exista una sola prueba o un señalamiento tangible.

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“Me han acusado de relaciones con Pablo Escobar, quien varias veces mandó a asesinarme en represalia a mi cumplimiento del deber. Me han acusado de narco-paramilitar, no obstante nuestros resultados en disminución del narcotráfico y en desmonte del paramilitarismo”, aseguró.

El expresidente Uribe rendirá este viernes indagatoria ante la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia por su presunto conocimiento en los hechos que rodearon las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en 1996 y 1997, cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia.

La nueva coincidencia entre el petrismo y el uribismo, esta vez en la Comisión de Acusación

Estas intervenciones armadas fueron ejecutadas por el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La Fiscalía indicó que en este caso habrían contado con participación y colaboración de funcionarios de la Gobernación de Antioquia.