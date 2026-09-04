Se conoce detalle de carta que encontraron junto a tres personas halladas muertas en apartamento de Bogotá: la Policía se pronunció

En horas de la noche de este jueves, 4 de septiembre, fueron hallados en un apartamento, en el barrio Casa Blanca de la localidad de Kennedy, en Bogotá, los cuerpos sin vida de tres personas, todas integrantes de una misma familia.

Se trata de dos mujeres y un hombre de 67, 32 y 44 años, respectivamente, quienes fueron hallados al interior de una de las habitaciones del apartamento ubicado en un tercer piso de la unidad residencial Casablanca Sector 4.

El hallazgo de estas tres personas sin vida se dio luego de que vecinos del sector completaran varios días sin verlos, motivo por el cual alertaron a las autoridades, quienes llegaron al lugar junto a los bomberos y se encontraron con la macabra escena.

El teniente coronel Julián Felipe Cetina Rodríguez, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, entregó detalles sobre algunos elementos encontrados en el apartamento. Se trata de unos documentos que, según el uniformado, serían unas cartas de despedida.

Al costado derecho de la imagen, el conjunto residencial donde está ubicado el apartamento. Foto: Foto 1: @NoticiasRCN / Foto 2: @UltimaHoraCR

Precisamente, Blu Radio reveló que se trataría de una carta de despedida dirigida puntualmente a una persona, la cual contendría una petición de perdón.

“En el sitio fueron encontrados medicamentos y documentos que permiten inferir unas cartas de despedida; al lugar de los hechos arribaron bomberos y policía judicial con el fin de adelantar los actos urgentes y la inspección técnica al lugar de los hechos”, dijo puntualmente el teniente coronel Cetina.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses será el encargado de determinar las razones de estas tres muertes que han impactado a la comunidad en el suroccidente de Bogotá.