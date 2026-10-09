Turismo en Boyacá: estas son las nuevas fechas de Festival Villa del Cine

Tras su aplazamiento por los incendios forestales que afectaron el departamento de Boyacá, el Festival Villa del Cine de Villa de Leyva finalmente se llevará a cabo del 14 al 17 de octubre, para celebrar su edición número 12.

“Inspirado en las raíces del territorio y en el calendario muisca, el festival propone un encuentro entre el cine contemporáneo y las formas ancestrales de comprender el mundo, a partir de preguntas sobre aquello que heredamos, lo que vivimos en el presente y lo que dejaremos a las próximas generaciones”, señalaron sus organizadores.

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“Esta edición llega con un significado especial: acompañar al territorio que forma parte esencial de la historia del Festival desde la cultura y el cine. Hoy ‘Caminos del Tiempo’ adquiere un significado todavía más profundo, nos recuerda que el cine puede ser mucho más que una pantalla, puede ser un lugar para encontrarnos, recordar, escucharnos, conversar y construir juntos nuevos caminos”, dijo Julián Díaz Velosa, director del festival.

Más de 90 obras nacionales e internacionales

En 2026 la selección oficial estará integrada por 68 obras en competencia, distribuidas en 14 categorías, a estas se suman 22 obras no competitivas.

Durante cuatro días, serán proyectadas en varios de los espacios más representativos de Villa de Leyva, como son la Galería Pérez Rojas, la Casa San Pedro Campestre, la Biblioteca del Hotel Mesón de los Virreyes, el Museo Antonio Nariño, el Auditorio del Hotel Mesón de los Virreyes y el Hotel Plaza Mayor.

“La selección reunirá distintas generaciones, desde niños, niñas y jóvenes, hasta adultos mayores, y diferentes comunidades y contextos. Encontraremos obras de comunidades indígenas y afrodescendientes, así como una gran variedad de géneros y aproximaciones cinematográficas: fantasía, drama, documental y terror”, señaló el director del festival.

El municipio de Boyacá que tiene nombre de ciudad italiana y es considerado uno de los más bellos, ideal para el ecoturismo

“Este año buscamos obras que tuvieran una voz propia, que fueran honestas y que transmitieran la sensación de que esa historia tenía que ser contada por esa persona. Películas que nos hicieran descubrir una forma diferente de mirar un territorio, una experiencia, una memoria o una emoción. Nos interesó la necesidad de contar, la autenticidad de la mirada y el riesgo de proponer algo diferente”, agregó.

Directores y directoras emergentes y consolidados, nacionales y extranjeros, competirán por llevarse el emblemático Tunjo, la estatuilla que el festival entrega a sus ganadores y que es elaborada año a año por maestros orfebres de Ráquira.

El festival también ofrecerá espacios de formación, nuevas narrativas y tecnologías, muestras temáticas y espacios de encuentro dedicados al cine colombiano, las nuevas voces y los territorios.

Así mismo, durante todos los días del evento, propios y visitantes podrán participar en talleres, tributos, masterclasses, encuentros con directores y artistas, paneles, actividades infantiles, experiencias de realidad virtual, y espacios de conversación alrededor de las películas y de los procesos creativos de sus realizadores, con la participación de invitados nacionales e internacionales.