La Catedral de Sal abre sus puertas este domingo 18 de octubre al Trail Running de Colores

Este domingo 18 de octubre se realizará en Zipaquirá, Cundinamarca, la segunda edición del Trail Running de Colores 2026, un evento que espera reunir a más de 3.500 corredores en un recorrido que combina naturaleza, patrimonio, deporte y diversión.

“Los participantes vivirán una experiencia única al recorrer senderos del Parque de la Sal y atravesar la emblemática Catedral de Sal, corriendo 180 metros bajo tierra en uno de los escenarios turísticos más impresionantes del país”, destacó la Catedral de Sal en su sitio web.

Por primera vez, el recorrido culminará en la Plazoleta del Minero con una lluvia de colores, acompañamiento de DJs en vivo y una atmósfera de celebración y diversión familiar, según destacaron sus organizadores.

El evento también tendrá música en vivo. La agrupación Los Morochos encenderá la fiesta con un show de champeta en vivo dentro de la catedral.

Catedral de Sal de Zipaquirá. Foto: guillermo torres

De igual manera, se realizará la “primera bailatón subterránea de Colombia”. Más de 30 bailarines profesionales en escena liderarán una jornada de baile.

La medalla oficial de la carrera fue creada por escultores y artesanos locales, “expertos en la ancestral técnica de talla en sal, inmortalizando la identidad cultural de Zipaquirá”.